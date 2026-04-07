Llegada del hombre a la Luna en 1969: bulos y falsedades que circulan desde entonces

El 20 de julio de 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en poner un pie en la Luna durante la histórica misión Apolo 11. Más de medio siglo después, este hito histórico sigue siendo objeto de teorías conspirativas y desinformación, como hemos comprobado en las últimas semanas con motivo de la misión Artemis II, que ha llegado a la cara oculta del satélite. En VerificaRTVE desmontamos cinco afirmaciones falsas que circulan en redes con el objetivo de negar o sembrar dudas de la llegada a la Luna.

1| ¿Por qué parece que ondea la bandera? Una de las afirmaciones falsas en torno a la llegada del hombre a la Luna es que "en la luna no hay gravedad y la bandera (estadounidense) ondeaba" cuando la plantaron los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Es falso. Mensaje de redes y astronauta sobre la superficie lunar NASA / VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos hablado con Javier Rodríguez Pacheco, investigador principal de EPD Solar Orbiter y catedrático de Astrofísica en la Universidad de Alcalá. Nos explica que "la bandera no ondeaba por viento, sino por diseño e inercia". "Tenía un listón horizontal (un tubo metálico) que la mantenía desplegada y rígida, y los astronautas le dieron movimiento al clavarla, de forma que el tejido osciló durante varios segundos, más de lo habitual al no haber aire que la frenase". José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), también nos ha asegurado que "la bandera que colocaron Armstrong y Aldrin llevaba una barra horizontal para mantenerla extendida que no se desplegó del todo. Por eso la tela quedó algo arrugada, dando la apariencia de estar ondeando", explica. La NASA publicó este vídeo en el que vemos el momento en que colocan la bandera en la superficie lunar en su cuenta oficial de YouTube. Además, "cuando los astronautas intentaban colocar la bandera con precisión en el suelo, los movimientos provocaron el efecto de ondulación que se aprecia en las imágenes. Debido a la escasa atmósfera, la bandera permaneció en la misma posición una vez que se marcharon", según la BBC. En RTVE ya te explicamos, con motivo del 50 aniversario de la llegada la Luna, que utilizaron "una escuadra superior" para mantener la bandera erguida "a lo que se une el material del que está hecha la propia bandera, que muestra a propósito una serie de arrugas y dobleces para dar la impresión de que ondea".

2| ¿Cómo dejaron huellas en la superficie lunar? Otra de las teorías que se difunde es que los astronautas no pudieron dejar huellas porque la superficie lunar es extremadamente seca. Es falso. Archivo de una huella en la Luna. NASA / VerificaRTVE El suelo lunar, conocido como regolito lunar, "no es una costra de roca compacta, sino una capa de polvo y fragmentos muy finos", sostiene José Antonio Rodríguez Manfredi. Explica que "un material seco puede marcarse si es suficientemente fino y compresible". Como ejemplo, menciona que "se podría hacer un experimento similar si pisáramos sobre harina". Además, "en la Luna no hay viento ni lluvia que borren esas marcas, por lo que las trazas persisten durante muchísimo tiempo". La superficie lunar está compuesta por minerales y materiales de distintos tamaños. "Debido a la débil atracción gravitatoria (una huella) es muy susceptible de quedar impresa ante cualquier tipo de presión", tal y como explica la revista National Geographic. Además, las partículas de polvo presentes en la Luna "no necesitan humedad para mantener una forma comprimida" y "muchos polvos en la Tierra pueden comportarse de la misma manera".

3| ¿Por qué no se aprecian las estrellas? Otro de los argumentos que utilizan para negar la llegada a la Luna es que en las imágenes de la misión Apolo 11 no se ven estrellas, a pesar de que en la Luna no hay atmósfera que las pueda ocultar. No son visibles por su escasa luminosidad en comparación con el resto de la escena. Astronauta sobre la superficie lunar en 1969. NASA / VerificaRTVE La luminosidad de las estrellas es "débil" en comparación con la iluminación de las cámaras que llevaron a la Luna los integrantes de las diferentes misiones Apolo y, por ello, no pudieron capturarlas. José Antonio Rodríguez Manfredi asegura que se trata de un efecto fotográfico: "La superficie lunar, los trajes y el módulo lunar eran muy brillantes, por lo que se usaban tiempos de exposición reducidos. Con esos tiempos de exposición tan cortos, las estrellas, mucho más débiles, no quedaban registradas en la imagen". De la misma forma, Javier Rodríguez Pacheco afirma que "el rango de exposiciones es entre la superficie blanquecina y el cielo negro con estrellas es enorme". "Es decir, si ajustas la exposición para que la superficie no te quede quemada (completamente blanca, sin detalles) subexpones las estrellas y no aparecen en la foto", dice este experto. Para que salieran las estrellas habría que utilizar técnicas con las que no contábamos en 1969. Aunque el cielo parece negro, "la imagen fue tomada durante el día en la Luna y, tanto los astronautas, como el propio paisaje lunar están brillantemente iluminados por el Sol", según explica la cadena británica BBC. Esto condiciona la forma de hacer fotografías. De hecho, nosotros tampoco vemos las estrellas cuando realizamos una fotografía nocturna en la Tierra si no dejamos el tiempo de exposición suficiente.

4| ¿Las sombras de los astronautas son incoherentes? También se cuestionan las sombras de los astronautas sobre la superficie lunar. Se afirma que son "extrañas", "incoherentes", "que no tienen sombra" o "que había más de un foco de luz". Es falso. Archivo de un astronauta sobre la Luna en 1969 NASA / VerificaRTVE "Las sombras están formadas por las condiciones de iluminación y las irregularidades del suelo", explica Javier Rodríguez Pacheco Solar. La sensación de que no convergen en la misma dirección, como se aprecia en la fotografía de la izquierda, "se debe a la perspectiva de la foto y a que el terreno no es plano, no a que haya más de una fuente de luz". En la mayoría de los casos, se trata de efectos provocados por el desnivel del terreno o montajes de fotografías de 360º que, sin la correspondiente aclaración, parecen arrojar sombras en diferentes direcciones. The Guardian explica que "un sol bajo y una superficie lunar irregular pueden distorsionar los ángulos de las sombras en las imágenes". En el caso del astronauta que aparece en la fotografía de la derecha, parece que no tiene sombra porque no sale de sus pies. Se trata de un efecto que "se produce simplemente porque está saltando mientras saluda a la bandera", según indica National Geographic.