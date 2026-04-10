Pedro Duque, sobre el amerizaje de la cápsula Orión: "Hay que fiarse del escudo térmico, que es uno y único"

El astronauta Pedro Duque, actual presidente de Hispasat, ha seguido con especial interés la misión Artemis II, que este viernes vive sus últimas horas antes de que americe en aguas del océano Pacífico, a unos 130 kilómetros de San Diego, California (Estados Unidos).

"Ahora viene lo gordo que es la reentrada", ha dicho Duque en una entrevista en La tarde en 24h, donde ha señalado que está "algo" preocupado, "sobre todo porque la única prueba del escudo térmico que llevan no resultó del todo perfecta. Hay gente preocupada".

Duque ha comentado que en la operación de despegue "el riesgo está más distribuido (...) y existe un sistema que extraería a la cápsula en caso de que hubiera un fallo en el cohete", pero "en el aterrizaje hay que fiarse del escudo térmico. Hay paracaídas de emergencia, pero el escudo térmico es uno y único", ha subrayado.

También ha hecho referencia al periodo de seis minutos en el que no habrá comunicación con la Orión. "Vuelve a haber, como en el caso del Apolo, un tiempo en el que no habrá ningún tipo de señal, debido a todo el aire recalentado e ionizado que impide que pasen las ondas electromagnéticas".