Pedro Duque, sobre el amerizaje de la cápsula Orión: "Hay que fiarse del escudo térmico, que es uno y único"
- El módulo de tripulación alcanzará temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados en su exterior durante el descenso
- La reentrada en la atmósfera terrestre está prevista a la 01:53 hora peninsular española, trece minutos antes del amerizaje
El astronauta Pedro Duque, actual presidente de Hispasat, ha seguido con especial interés la misión Artemis II, que este viernes vive sus últimas horas antes de que americe en aguas del océano Pacífico, a unos 130 kilómetros de San Diego, California (Estados Unidos).
"Ahora viene lo gordo que es la reentrada", ha dicho Duque en una entrevista en La tarde en 24h, donde ha señalado que está "algo" preocupado, "sobre todo porque la única prueba del escudo térmico que llevan no resultó del todo perfecta. Hay gente preocupada".
Duque ha comentado que en la operación de despegue "el riesgo está más distribuido (...) y existe un sistema que extraería a la cápsula en caso de que hubiera un fallo en el cohete", pero "en el aterrizaje hay que fiarse del escudo térmico. Hay paracaídas de emergencia, pero el escudo térmico es uno y único", ha subrayado.
También ha hecho referencia al periodo de seis minutos en el que no habrá comunicación con la Orión. "Vuelve a haber, como en el caso del Apolo, un tiempo en el que no habrá ningún tipo de señal, debido a todo el aire recalentado e ionizado que impide que pasen las ondas electromagnéticas".
Duque realizó dos viajes espaciales
Pedro Duque realizó dos misiones espaciales. La primera a bordo del transbordador espacial Discovery, en 1998, y la segundo cinco años después, cuando viajó en una nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional (EEI).
"Complicado técnicamente siempre ha sido el transbordador, es una auténtica maravilla de la tecnología que parecía mentira que fueran capaces de hacerlo, pero cuando se consiguió era muchísimo más cómodo, estabas allí sentado como si fueras en un avión de línea".
"La Soyuz era mucho menos estable. La cápsula iba por una trayectoria definida por las leyes de la física, no había manera de controlar prácticamente nada y tenía un baqueteo que probablemente volverán a tener estas otras cápsulas", ha explicado Duque, que ha dicho que el escudo térmico de aquella era igual al que tiene la Orión. "Está pensado para absorber el calor a base de quemarse y cuando se va quemando va dejando esos colores y te va tiznando las ventanas, lo que es una cosa superespectacular".
La reentrada de la cápsula Orión en la atmósfera está prevista a la 01:53 hora peninsular española, trece minutos antes del amerizaje. El módulo de tripulación alcanzará temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados en su exterior durante el descenso, según las revisiones de la NASA, y caerá a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora pero la fricción con el aire ralentizará la nave hasta que los paracaídas de frenado se desplieguen a una altitud aproximada de 6.700 metros.
"El traje (de los astronautas) está refrigerado y en el momento en que salen los paracaídas el escudo térmico se desprende y ahí estás muy alto en la atmósfera, con lo que se enfría enseguida todo", ha señalado Duque.