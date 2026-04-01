La tecnología española garantiza la supervivencia de los cuatro astronautas de Artemis II

Cuando uno entra en la sala auditorium del Space Kennedy Center en Florida se entremezclan un montón de idiomas. Aparte de inglés, uno escucha español, alemán, italiano…. Es decir, muchos de nuestro continente. Centenares de técnicos, ingenieros y físicos siguen con emoción la misión Artemis II, la primera misión que lleva a cuatro astronautas al entorno lunar, tras más de 50 años.

En ese viaje hay horas y horas de trabajo de todos ellos. También de un grupo de españoles. Airbus-Crisa, con sede en Tres Cantos, Madrid ha elaborado la Unidad de Control Térmico (TCU).

"Es un elemento crítico de la misión, el cerebro. Sin esto los astronautas no sobrevivirían", explica el director general de Airbus-Crisa, Fernando Gómez. "Es la primera vez que la NASA confía un sistema fundamental para una de las misiones tripuladas a una empresa no estadounidense", añade Jesús Ortiz, experto de Airbus-Crisa en sistemas electrónicos para el espacio.

¿Qué hace la Unidad de Control Térmico? La principal función de la Unidad de Control Térmico es mantener con vida a los astronautas. Ahí arriba, en el espacio, donde no hay atmósfera, ni presión ni agua…donde el ser humano sin la tecnología moriría al instante, la Unidad de Control Térmico ofrece lo que se necesita para la vida. ““ Está conectada a más de 200 sensores. Controla la temperatura de la nave y regula el suministro de agua y aire para los astronautas (Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen). "La cápsula Orion va a viajar en el espacio a -270 grados, condiciones incompatibles con la vida. Reproducimos en ese pequeño habitáculo condiciones óptimas. "La tripulación va a estar en torno a unos 20 grados", sostiene Gómez.

Condiciones extremas Para garantizar que la Unidad de Control Térmico resiste a todo, durante una semana esta tecnología ha sido sometida a condiciones extremas que replican las del espacio. "Condiciones de vacío, de temperatura de vibración. También se ha mirado la compatibilidad electromagnética", enumera Gómez. Controles exhaustivos para garantizar que todo está en orden. "En una misión donde hay vida humana, la tolerancia a fallos es cero", recuerda. 02.49 min Todo listo para la misión Artemis II: el hombre vuelve a la luna 50 años después

Ligeros de equipaje La Unidad de Control Térmico se encuentra instalada en el Módulo de Servicio Europeo, una de las partes de la nave en la que la tripulación viaja a la Luna. Su construcción ha tenido lugar en Airbus Bremen bajo contrato de la Agencia Espacial Europea (ESA). Está compuesto por 20.000 piezas y los ingenieros han seguido un estricto plan de montaje. Un trabajo milimétrico. Todo tiene que ocupar el menor espacio posible y pesar poco. Todos los expertos espaciales lo destacan: "Al espacio hay que viajar ligero de equipaje". Mayor peso implica mayor gasto de combustible y mayor coste. Aún así, el Módulo de Servicio Europeo pesa unas 13 toneladas. ““