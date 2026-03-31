Artemis II: la NASA apunta a un 80% de probabilidad de que las condiciones para el lanzamiento sean favorables

A solo un día del despegue, la NASA confirma que todo está listo para la histórica misión Artemis II. Con un 80% de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables y los sistemas de la nave Orion verificados, la ventana de lanzamiento se abrirá en Cabo Cañaveral este miércoles por la tarde (jueves de madrugada en España).

La tripulación se prepara para orbitar la Luna y viajar más lejos de lo que nadie ha llegado jamás, un paso que la NASA considera definitivo antes de volver a pisar este satélite. “Estamos a poco más de 29 horas de la apertura de la ventana de lanzamiento de mañana”, ha afirmado Jeff Spaulding, director senior de pruebas de la NASA, en una rueda de prensa este martes.

Spaulding intenta salir a caminar cada mañana y mira a la Luna "regularmente", pensando en esta misión y en las futuras: “Estoy muy emocionado por ir a la Luna, por establecer presencia allí, algo que he deseado durante muchos años. Y eventualmente también volver a enviar humanos a Marte”.

El experto de la NASA describe un ambiente positivo y de entusiasmo, tanto entre los ingenieros como en la tripulación. Todo en un contexto en el que cada detalle se verifica para asegurar que la nave esté en condiciones óptimas. De hecho, el equipo técnico ya ha completado tareas clave como la activación de sistemas, las comprobaciones de comunicaciones y los preparativos para la carga de combustible.

Condiciones meteorológicas favorables para el despegue Mark Burger, oficial meteorológico de lanzamiento del 45º Escuadrón Meteorológico en la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, ha afirmado que el tiempo ha sido un desafío en varias ocasiones a lo largo de esta misión. "Pero si miramos afuera ahora, el tiempo es excelente. Esperemos que se mantenga así", ha indicado. Las brisas pueden ser un factor a tener en cuenta, pero ha explicado que son un asunto menor en términos de condiciones meteorológicas. También ha indicado que, en las imágenes satelitales, pueden verse claramente algunas nubes moviéndose desde el este de Estados Unidos hacia el oeste. "Es un flujo que hemos observado durante la mayor parte de las últimas dos semanas. Esas nubes son relativamente ligeras, como vimos ayer por la tarde, y eso será uno de los factores a vigilar mañana", ha explicado. Este miércoles es el día más adecuado de la semana para realizar el lanzamiento, según Burger. Pese a que las brisas siguen presentes, el experto ha asegurado que Artemis es un vehículo muy resistente. Por ello, considera que el impacto sobre el lanzamiento será mínimo. Además, ha destacado que la probabilidad de rayos es baja. También podría existir un impacto potencial por la actividad solar. El experto ha detallado que ha habido erupciones solares recientemente, pero ha indicado que el efecto en este caso es mínimo, ya que la mayoría de la energía no se dirige hacia la Tierra. En cuanto a posibles interrupciones por erupciones solares, el comité de lanzamiento cuenta con protocolos que se aplican hasta seis minutos antes del despegue. En este contexto, Burger ha asegurado que hay buenas oportunidades de lanzamiento. "Por supuesto, el tiempo es cambiante y puede haber ligeros cambios menos favorables durante la semana, pero no se espera un gran obstáculo, solo algunas nubes y posibles chubascos leves con brisas". En caso de que el lanzamiento no pueda realizarse en la fecha prevista, existen ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si tampoco fuera posible, la siguiente oportunidad sería el 30 de abril.

La preparación de los astronautas antes del despegue El responsable de la NASA ha detallado que la jornada de la tripulación de la misión Artemis II comenzará a las 9:45 de la mañana, hora local de Florida. A esa hora los astronautas se despertarán, desayunarán y empezarán los preparativos para el lanzamiento, como la colocación de los trajes. Está previsto que alrededor de las 13:15 se desplacen hacia la plataforma de lanzamiento y que, poco antes de las 14:00, accedan a la nave Orion. Una vez a bordo, serán acomodados en sus asientos y se llevarán a cabo las comprobaciones finales. ““ Finalmente, ha señalado que en torno a las 17:30 se procederá al cierre de escotillas y a la salida del personal de la sala de acceso, momento a partir del cual todo quedará listo para la cuenta atrás final. La ventana de lanzamiento dará comienzo a las 18:24.