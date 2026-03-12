La NASA programa el despegue de Artemis II para el próximo 1 de abril
- Lo hace después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero y en marzo
- El cohete SLS y la cápsula Orion volverán a ensamblarse en la la plataforma de lanzamiento el 19 de marzo
La NASA ha anunciado este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero y en marzo, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.
"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", ha dicho en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.
El cohete SLS y la cápsula Orion han sido desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, han anunciado en la rueda de prensa.
El traslado del cohete a la plataforma del lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, ha agregado Glaze, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).
Wiseman, Glover, Koch y Hansen
Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento.
Sobre los riesgos de la misión, los expertos de la NASA han coincidido en que la misión "no está exenta de riesgos" y es muy posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque han asegurado que han hecho "todo lo posible para reducir" esa probabilidad.
"No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo", ha manifestado Glaze.
Vuelta al satélite en medio siglo
El programa Artemis tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, un viaje que ahora está programado para no antes de 2028 durante Artemis IV, tras los últimos cambios en el cronograma realizados por la NASA.
Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.
Los astronautas darán una vuelta alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. Marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre por primera vez desde 1972 y probará los sistemas de la nave Orion de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a pisar la Luna después de más de cinco décadas, y que está prevista para finales de la presente década.