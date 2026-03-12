La NASA programa el despegue de Artemis II para el próximo 1 de abril

La NASA ha anunciado este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero y en marzo, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", ha dicho en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete SLS y la cápsula Orion han sido desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, han anunciado en la rueda de prensa.

El traslado del cohete a la plataforma del lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, ha agregado Glaze, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).

Wiseman, Glover, Koch y Hansen Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento. Sobre los riesgos de la misión, los expertos de la NASA han coincidido en que la misión "no está exenta de riesgos" y es muy posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque han asegurado que han hecho "todo lo posible para reducir" esa probabilidad. "No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo", ha manifestado Glaze.