La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

La NASA ha anunciado este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo seis de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. ha informado que su equipo ha descubierto una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

La NASA ha indicado que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas. La misión llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.