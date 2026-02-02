La NASA activa el ensayo clave de Artemis II pese a la ola de frío récord en Florida

La histórica misión Artemis II ha superado este lunes un obstáculo inesperado: la meteorología extrema. La NASA ha dado luz verde al inicio del 'ensayo en frío' (Wet Dress Rehearsal), un paso crítico que implica la carga completa de propelentes criogénicos en el cohete Space Launch System (SLS). A pesar de las temperaturas inusualmente bajas provocadas por una tormenta invernal que ha batido récords en Florida, los equipos técnicos han decidido seguir adelante con las operaciones en el Centro Espacial Kennedy.

Prueba de fuego bajo cero El objetivo de este lunes es demostrar la capacidad del sistema para gestionar más de 700.000 galones de combustible criogénico. Aunque la NASA monitoriza de cerca el clima de cara al despegue, ha subrayado que "no se están considerando restricciones meteorológicas para las operaciones de llenado de combustible". Este ensayo permite practicar la cuenta regresiva completa y, lo más importante, la descarga segura del combustible en caso de aborto. Durante las próximas horas, los controladores pondrán a prueba su capacidad para detener, reanudar y reciclar el conteo en los críticos últimos diez minutos previos al despegue simulado.

La importancia del éxito técnico Tras el ensayo, la agencia espacial evaluará minuciosamente los datos obtenidos. Si los resultados son satisfactorios, se confirmará la fecha oficial de lanzamiento, cuya ventana se abre este domingo 8 de febrero. En caso contrario, el SLS y la nave Orion podrían ser trasladados de nuevo al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para ajustes adicionales, lo que retrasaría el calendario previsto. Este procedimiento es vital para garantizar la seguridad de la misión de diez días que llevará a la humanidad de vuelta a la órbita lunar tras más de 50 años de ausencia.