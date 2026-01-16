Cuenta atrás para Artemis II: la NASA traslada el cohete SLS y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento
- El despegue está previsto a partir del 6 de febrero, y llevará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna
- La misión no aterrizará en la superficie del satélite, lo que podría suceder a finales de la presente década
La misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso clave con el traslado y posicionamiento del cohete SLS y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy de Florida. Esta compleja operación, que puede extenderse hasta 12 horas, es el paso previo al lanzamiento, que está previsto a partir del 6 de febrero.
Cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave, que dará una vuelta alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. La misión tiene por objetivo probar y validar los sistemas de la nave Orion de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a pisar la Luna después más de cinco décadas, y que está prevista para finales de la presente década.
Un rodeo a casi 10.000 kilómetros de distancia
Después de su lanzamiento, la nave Orion en la que viajarán los cuatro astronautas de Artemis II dará un giro completo a la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10.000 kilómetros de distancia, tras lo que regresará. A su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego.
El programa Artemis es la gran apuesta espacial de Estados Unidos para volver a llevar seres humanos a la superficie lunar. Se trata de una serie de tres misiones —el alunizaje con astronautas se producirá en la tercera— que compiten directamente con los planes de China, cuyo objetivo declarado es lograr un alunizaje tripulado en la década 2030.
El comandante de la misión Artemis II es Reid Wiseman, mientras que el piloto es Victor Glover. Los especialistas son Christina Koch, una ingeniera que ostenta el récord de vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, y Jeremy Hansen, perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense (CSA), que participa en este proyecto.
Primera prueba de vuelo con tripulación
El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis, el plan de la agencia estadounidense para establecer una presencia tanto científica como humana a largo plazo en la superficie lunar. Será la primera en 50 años que retorne al satélite terrestre desde que culminó el mítico programa Apolo, que entre 1968 y 1972 puso doce astronautas sobre la superficie lunar.
La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orion, unida al módulo de servicio de la Agencia Espacial Europea (ESA), para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio.
La cápsula Orión con los cuatro miembros de la misión Artemis II despegará desde Florida propulsada por el poderoso cohete SLS. Ambos vehículos ya fueron puestos a prueba con la expedición no tripulada Artemis I, en 2022.