La misión Artemis I alcanza la distancia máxima desde la Tierra

Mientras vuela en una órbita lunar retrógrada distante, lo que significa que está lejos de la Luna y en órbita opuesta a la trayectoria de la luna alrededor de la Tierra, la nave Orión continúa transmitiendo imágenes en directo en alta resolución.

Según el medio Space.com, las nuevas imágenes suponen la vista en directo de más alta definición desde más allá de la Luna hasta la fecha, aunque varias misiones del programa Apolo han transmitido desde esa zona en los años 60 y 70, añadió.

"Artemis está pavimentando el camino para vivir y trabajar en el espacio profundo en un ambiente hostil y, al final, llevar humanos a Marte", aseveró en la rueda de prensa el administrador de la NASA, Bill Nelson.

“This is RIGHT NOW. @NASA_Orion is looking back at Earth and the Moon from distant retrograde orbit. Watch the #Artemis I livestream: https://t.co/Qx1QFUdD08 pic.twitter.com/zMTorYQvjS“