La NASA volverá este lunes a la Luna 53 años después del lanzamiento del Apolo 11 en 1969.

Ya está todo listo para el despegue del primer cohete no tripulado de Artemis, un programa con el que la agencia espacial pretende establecer una presencia humana permanente en el satélite terrestre.

El potente cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula Orión despegará desde el centro Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos), a las 14:33 horas (CEST).

Dentro de la misión Artemis I, hará un viaje de seis semanas durante el que llegará a ubicarse a más de 450.000 kilómetros de distancia de la Tierra antes de emprender una vuelta que culminará en el Océano Pacífico. En el transcurso, recorrerá también 64.000 kilómetros más allá del lado oculto de la Luna.

“The #Artemis I @NASA_SLS and @NASA_Orion are seen at Launch Pad 39B the day before launch. The launch window opens at 8:33 a.m. ET Aug. 29. More ��: https://t.co/RgnwqO6B7J pic.twitter.com/UJngavEI69“