La NASA identifica trece posibles regiones para un futuro alunizaje humano

La NASA ha identificado trece regiones candidatas para el próximo alunizaje humano con el programa Artemis, que hacia mitad de esta década prevé llevar una tripulación al satélite terrestre al cabo de más de medio siglo y, además, quiere aterrizar en el misterioso polo sur lunar.

Según ha informado este viernes la agencia espacial estadounidense, las trece regiones identificadas para el aterrizaje de la misión Artemis III, que transportará a la primera mujer y a la primera persona afroamericana que pisen la Luna, contiene cada una "múltiples lugares potenciales de alunizaje" y se hallan a menos de seis grados del polo sur lunar.

"We are going.



As NASA prepares to send astronauts to the Moon under Artemis, we have identified 13 candidate landing regions near the lunar South Pole.



