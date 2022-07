La astronauta e ingeniera de vuelo italiana de la Agencia Espacial Europea (ESA) Samantha Cristoforetti se ha convertido este jueves en la primera mujer europea en caminar por el espacio.

Lo ha hecho junto al ruso Oleg Artémiev y con el objetivo de poner en órbita diez nanosatélites, ocho YUZGU-55 y dos Tsiolkovski-Riazán, para recopilar datos de radioelectrónica.

Durante el paseo de algo más de siete horas, los cosmonautas también han debido instalar componentes del brazo robótico europeo ERA en la superficie de la Estación Espacial Internacional.

“Exp 67 crewmates Oleg Artemyev and Samantha Cristoforetti concluded their spacewalk to service the European robotic arm at 5:55 p.m. EDT today after 7 hours and 5 minutes. https://t.co/qipqxwYRPT “

Cristoforetti fue la primera en salir del módulo ruso Póisk, que se abrió a las 14:50 horas GMT, con casi una hora de retraso respecto al cronograma establecido por el Centro de Control de Vuelos ruso.

Anteriormente, las labores de ensamblaje del brazo robótico estaban a cargo de Artémiev y su colega Denís Matvéev, que llevaron a cabo dos caminatas espaciales con este fin.

“This is Oleg Artemyev's sixth spacewalk and Samantha Cristofretti's first. She is also the first European woman to conduct a spacewalk in a Russian spacesuit. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/yKUcNZuxQv“