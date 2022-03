Los tentáculos de la guerra de Ucrania son inmensos y uno de ellos llega hasta el espacio, en concreto, a la Estación Espacial Internacional. Tras las sanciones por la invasión rusa, Moscú ha anunciado que dejará de suministrar motores para cohetes a Estados Unidos y ha amenazado con dejar de hacer las tareas para mantener la estación en órbita. En Más cerca de Radio 5 profundizan en las consecuencias de estas decisiones de la mano de Miguel Mas Hesse, director del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

Rusia amenaza con la Estación Espacial Internacional

Europa teme la reacción de Moscú ante el ahogo económico, pero sobre si Putin puede convertir la Estación Espacial Internacional en un arma de guerra, Mas Hesse asegura que lo puede transformar en una amenaza, porque como arma no es letal. “El problema es que la estación está en órbita baja y cada poco tiempo hay que subirlo unos 20 o 30 kilómetros para que no caiga en la Tierra. Esto es responsabilidad del equipo ruso y si no hacen esta maniobra, puede acabar cayendo”.

Sobre esta cuestión se pronunció el director de la agencia espacial rusa quien amenazó con estas palabras: "Si EE. UU bloquea la cooperación con Rusia ¿Quién salvará a la Estación Espacial Internacional de una salida de órbita descontrolada, de una caída sobre EEUU o Europa?” Ante esta declaración, Miguel Mas Hesse afirma que esto puede ocurrir, aunque no es lo más probable y agrega que “la mayor parte de la superficie sobre la que vuela la estación espacial es océano y lo más probable es que los restos cayeran sobre el agua.”