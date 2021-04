Para Novitski, el comandante de la nave, es su tercera misión espacial, una más de las que tiene en su haber Vande Hei, mientras que para Dubrov es su primer vuelo.

Los tripulantes de la Soyuz MS-18 serán recibidos en la EEI por los miembros de la misión 64: la astronauta de la NASA Kate Rubins, que llegó a la plataforma orbital en octubre pasado junto los cosmonautas Serguéi Rízhikov y Serguéi Kud-Sverchkov.

También les darán la bienvenida los tripulantes de la SpaceX Crew Dragon "Resilience", los astronautas estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, así como el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Soichi Noguchi, que llegaron a la EEI en noviembre pasado.

“Nearly nine minutes after a successful launch at 3:42am ET, the Soyuz spacecraft with @Astro_Sabot and cosmonauts Oleg Novitskiy and Pyotr Dubrov aboard safely reached orbit. Live coverage of docking will begin at 6:15am ET: https://t.co/8L8JPq6Dmr



��: @NASAHQPhoto pic.twitter.com/rBUc8s0gXj“