El robot Perseverance de la NASA ha descubierto en Marte rocas que parecen haber sido alteradas por el agua y que podrían probar si en el pasado el planeta albergó vida.

Concretamente, se han hallado rocas ígneas (magmáticas) y con modificaciones acuosas en la base del cráter de Jezero, según ha señalado a Efe el científico español Juan Manuel Madariaga, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En ellas se han encontrado, "por sorpresa", sales cuya presencia en entornos ígneos solo se pueden hallar porque "en algún momento estuvieron en contacto con el agua".

“The Perseverance rover provides novel insights into the history and composition of the rocks on the floor of #Mars’ Jezero crater, according to two new Science Advances studies. ⬇️ https://t.co/etvKdldMbXhttps://t.co/K2YK7vabkH pic.twitter.com/bWyzbuTGXZ“