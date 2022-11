La cápsula Orión de la NASA ha alcanzado una distancia de 401.000 kilómetros de la Tierra y ha roto así el récord establecido en 1970 por la Apolo 13 como la nave espacial capacitada para transportar humanos que más lejos ha viajado en la historia.

“Houston, we have a new record ��



On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC“