La NASA hace historia con DART, el primer ensayo para defender a la Tierra de futuros asteroides

El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha explicado en Twitter el objetivo de la prueba y la ha comparado con la película de ciencia ficción Armageddon, donde el personaje encarnado por Bruce Willis forma parte de una misión para destruir un asteroide que se acerca peligrosamente a la Tierra. "No, esto no es el guión de una película", ha dicho Nelson en un mensaje en Twitter antes de la colisión y en el que destacó el valor de la misión para la supervivencia futura de la Tierra.

“Tonight @NASA will crash an uncrewed spacecraft into an asteroid. On purpose.



Yes, you read that correctly. And no, this is not a movie plot.



The #DARTmission is the world’s first mission to test technology for defending Earth against potential asteroid or comet hazards! pic.twitter.com/XCBtdsgVV0“