A la una y cuarto de la madrugada, una nave de la NASA se ha estrellado contra el asteroide para desviar su trayectoria, un hito histórico para la ciencia. Todavía es pronto para saber si la sonda DART ha logrado desviar la trayectoria de un asteroide. En 'La Hora de la 1' hablamos con Jorge Alcalde, divulgador científico: "Es un laboratorio de pruebas. Si se cumple todo y sale todo bien, habrá podido por primera vez en la historia de la humanidad desviar un cuerpo celeste. La humanidad ha vengado a los dinosaurios para que esto no vuelva a ocurrir", explica.

La sociedad ha podido ver la operación gracias a que la NASA ha retransmitido la misión en directo: "Lo ha retransmitido con imágenes cada diez segundos hasta que ha desaparecido y se ha dicho por primera vez, "hemos perdido la nave, hemos perdido la señal", en esta misión este mensaje es muy bueno. Ha hecho su canto de cisne y se ha perdido la nave", relata.

Respecto a si existe un peligro real, Alcalde relata que por el momento no se conoce ninguno, pero que podría suceder en un futuro: "Por eso se hace, sabemos que ha pasado más veces, hemos tenido asteroides con potencial destructivo, y va a pasar, no sabemos cuándo, pero sabemos que puede pasar. El problema está en las rocas más pequeñas que no producen catástrofe global, pero si caen en una zona habitada pueden producir muchos daños. Por eso es tan importante conocerlas, catalogarlas y después saber que si llegan hacia la Tierra estaríamos a tiempo de mandar una nave como esta y desviarla", concluye