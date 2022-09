Los científicos de la NASA creen que el impacto de DART sobre Dimorphos puede haber provocado un cráter y lanzado pequeños fragmentos rocosos al espacio.

Un pequeño satélite desarrollado por la Agencia Espacial Italiana ha seguido a cierta distancia la operación para tomar imágenes del impacto y enviárselas a los científicos para que las evalúen en las próximas horas o días.

Antes del impacto, el administrador de la NASA, Bill Nelson, ha explicado en Twitter el objetivo de la prueba y la ha comparado con la película de ciencia ficción 'Armageddon', donde el personaje encarnado por Bruce Willis forma parte de una misión para destruir un asteroide que se acerca peligrosamente a la Tierra.

“We have impact! Around 7:14 p.m. EDT, the DART spacecraft crashed into the asteroid Dimorphos. What a watershed moment for planetary defense and all of humanity!



