El ingeniero aeronáutico Pablo Álvarez y la bioquímica Sara García, que han sido escogidos por la Agencia Espacial Europea (ESA) como miembros de su nueva promoción de astronautas, han relatado en RNE y TVE la dureza del proceso de selección al que se han enfrentado durante los últimos 18 meses, que ha transcurrido en un ambiente de total discreción y anonimato, "para evitar sesgos y que no haya ningún tipo de favoritismos". "Ha sido bastante largo y duro, ya que te enfrentas a tus límites todo el tiempo", ha valorado Álvarez en los micrófonos de RNE

"Es un proceso muy bien diseñado para sacarte de tu zona de confort continuamente, en todas las fases, y testear todas las aristas que puedes tener", ha continuado el leonés, elegido como titular del selecto grupo de cinco astronautas que podrán participar en futuros vuelos tripulados dentro de misiones trascendentales como el regreso a la Luna o la futura llegada a Marte. En este equipo, junto al español, estarán la británica Rosemary Coogan, la francesa Sophie Adenot, el belga Raphael Liegeois y el suizo Marco Sieber.

"Lo más duro ha sido aguantar el proceso, aguantar los 18 meses y no retirarte, manteniendo la calma", ha opinado por su parte Sara García, para quien lo peor de todo han sido "los tiempos de espera". Esta investigadora de 33 años, que también es de León, ha sido escogida como suplente, junto con otros once candidatos europeos, por lo que de momento no estará vinculada laboralmente con la ESA y su participación en futuras misiones tampoco está asegurada, ya que se tendrían que dar circunstancias excepcionales como la baja de alguno de los astronautas titulares o un aumento de las misiones espaciales en los próximos años.

En el caso de Pablo Álvarez y los otros cuatro astronautas titulares, estos asumirán sus funciones en el Centro Europeo de Astronautas en la ciudad alemana de Colonia, donde a partir del próximo mes de abril completarán un entrenamiento básico de doce meses, antes de poder comenzar con la siguiente fase de entrenamiento en la Estación Espacial Internacional. Después, se les asignará una misión, y su entrenamiento se adaptará a las tareas específicas de esa misión.

"Si hay algún sitio donde los humanos no estamos diseñados para estar es el espacio donde las temperaturas son muy extremas y no hay oxígeno. Es el sitio más hostil en el que hemos estado, por lo que tienes que estar preparadísimo tanto técnica como psicológicamente para poder afrontar ese reto, y para eso está el entrenamiento que comenzaré en abril, si todo va bien", ha explicado Pablo Álvarez en el programa Las mañanas de RNE.

"Un sueño hecho realidad" Para Pablo Álvarez y Sara García, haber sido escogidos por la Agencia Espacial Europea entre miles de candidatos ha supuesto la culminación de un proceso tan duro como estimulante, por lo que no pueden ocultar la ilusión que les produce el hecho de convertirse en astronautas. "Creo que es el sueño de cualquier niño. El espacio tiene esa cosa especial que llama la atención a todo el mundo que es pequeño y por supuesto que es un sueño que se convierte en realidad, pero nunca piensas que pueda ser algo realista", ha declarado Álvarez en el programa de TVE La hora de La 1. Este futuro astronauta no cuenta con una movilidad completa en el pie izquierdo por un problema en el nervio ciático, pero “no importó” en el proceso de selección. A pesar de que los requisitos médicos en este tipo de selecciones son muy rigurosos, la ESA abrió un programa de viabilidad para astronautas con una pequeña discapacidad, y han apostado por que Pablo siga adelante. Sara García ha pedido a los niños "que persigan sus sueños, que persigan lo que les motive y haga felices, porque todo es posible, incluso desde los orígenes más humildes". "Esforzándote y con voluntad, a veces la suerte ocurre", ha asegurado en el mismo espacio de TVE.

Formados en la Universidad de León Ambos cuentan con una amplia trayectoria profesional y académica. En el caso de Pablo Álvarez, ingeniero que ha trabajado en la multinacional Airbus, no es su primer contacto con el espacio: de 2017 a 2020 participó como arquitecto mecanico del Rover ExoMars, que fue diseñado para explorar la superficie de Marte. Una misión que, tras su cancelación debido a la guerra de Ucrania, ha confirmado que se retomará próximamente, algo que le hace especial ilusión porque se "dejó la piel" en ella. Por su parte, Sara García trabaja desde 2019 en una investigacion postdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dentro de un grupo sobre nuevos fármacos liderado por el doctor Mariano Barbacid. Una visión científica que no dejará atrás si viaja al espacio, ya que, según ha contado, la investigación espacial es crucial para múltiples avances científicos. "Se hace todo tipo de investigación científica en microgravedad porque ofrece unas posibilidades que no se pueden desarrollar en la Tierra. Por ejemplo, hay muchísimas de las aplicaciones que tenemos en nuestro día a día, desde cirugía láser para los ojos hasta ropa que evite el olor, que se han desarrollado por este tipo de proyectos en la Estación Espacial Internacional", ha explicado, añadiendo que "se podría hacer una buena colaboración con futuros proyectos de biomedicina". Pablo Álvarez y Sara García han sido alumnos de la Universidad de León, un centro público para el que solo han tenido palabras de agradecimiento. "Nos sentimos profundamente orgullosos de ello, aunque pueda ser más humilde que otras universidades de más renombre. Creo que hemos recibido una formación académica excepcional, también basada en enseñanza pública", ha valorado García. "Solo puedo agradecer que me hayan dado una formación tan buena que me haya permitido llegar hasta aquí", ha manifestado por su parte Álvarez.