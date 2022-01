El telescopio espacial James Webb es el más potente jamás lanzado, y está diseñado para realizar descubrimientos revolucionarios que marcarán una nueva era en la investigación astronómica. Considerado como el sucesor del telescopio espacial Hubble, este observatorio es fruto de la colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense (CSA), y ayudará a profundizar en los orígenes del universo, ya que tendrá capacidad para captar la luz infrarroja procedente de las galaxias más jóvenes y de las primeras estrellas.





A continuación, se intenta dar respuesta a algunas de las principales dudas que este telescopio puede suscitar.

¿Quién fue James Webb?

James Edwin Webb fue el segundo administrador de la NASA, entre 1961 y 1968. Supervisó los primeros lanzamientos tripulados de la agencia espacial estadounidense, dentro de los programas Mercury y Gemini, que sentaron las bases de las misiones Apolo, cuyo objetivo era poner al primer ser humano en la Luna. El nombre de este telescopio no ha estado exento de polémica. Primero, porque Webb no deja de ser un funcionario estadounidense, lo que podría no estar a la altura de la importancia del observatorio (por ejemplo, Hubble fue nombrado así en honor a uno de los astrónomos más importantes de la historia); y, segundo, por las acusaciones homófobas que envolvieron a Webb durante su carrera en el Gobierno estadounidense.