El éxito de la misión Artemis II: un gran paso para que la humanidad pueda volver a pisar la Luna en 2028
- La misión ha servido para comprobar toda la tecnología necesaria para volver a la superficie lunar
- Habrá otra misión de prueba en 2027 y un año más tarde, con Artemis IV, se volverá a aterrizar en el satélite
La misión Artemis II a la Luna ha llegado a su fin este sábado con el regreso a la Tierra de sus cuatro tripulantes. Ha sido todo un éxito que ha servido para poner a prueba la tecnología más avanzada hasta la fecha y que servirá para que la humanidad pueda volver a pisar, como ocurrió hace 57 años, la superficie lunar: será previsiblemente en 2028 con la misión Artemis IV.
Uno de los momentos más críticos de la misión ha sido el amerizaje de la cápsula Orion en el Océano Pacífico, que se ha producido sin incidentes a las 02.07 hora española. Era clave saber cómo iba a responder el escudo térmico, en condiciones extremas: velocidades de 40.000 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 2.700 °C. El amerizaje, frente a la costa de la ciudad californiana de San Diego, ha sido calificado como "perfecto", culminando con éxito una misión que pasará a la historia.
"Se ha cambiado ligeramente la trayectoria para tener un estrés térmico menor", explica a TVE el director de la Agencia Española Espacial, Juan Carlos Cortés, que ha comparado este amerizaje con el de la nave de la misión Artemis I en 2022, que sirvió de prueba sin tripulación para validar tanto el cohete Space Launch System (SLS) como la nave Orion.
"Entonces hubo un problema. Bueno, se desprendieron trozos del escudo", añade el experto. Pero una vez concluida Artemis II, se puede decir que la misión ha sido un éxito que ha cumplido el plan con máxima precisión.
Ha sido una misión de primeras veces, ya que, por ejemplo, la nave Orion nunca había estado tripulada. Y también ha servido para realizar comprobaciones sobre qué es seguro y medir todo al milímetro.
"Ha ido todo sobre ruedas", subraya David González, profesor de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC). "Ha habido pequeños incidentes digamos anecdóticos, como el lavabo, que es un tema recurrente en la exploración espacial", prosigue el experto.
Esta ha sido la vez en la que una tripulación humana ha estado más lejos de la Tierra, y la primera en la que han podido ver algunas zonas ocultas de la luna. China ya había enviado sondas a la cara oculta de la Luna, pero Estados Unidos ha enviado a personas, comprobando que la nave Orion funciona para ello y que la carrera espacial sigue abierta.
Una primera misión de 'ensayo' en 2027 para poder volver a pisar la Luna en 2028
Con todo, González insiste en que lo más importante es "la validación de todas las tecnologías que se tienen que validar para llegar a poner un humano en la Luna otra vez".
Será previsiblemente en 2028, con la misión Artemis IV. Habrá otra antes, la Artemis III, prevista para mediados de 2027.
Inicialmente, se esperaba que fuera el regreso definitivo del ser humano a la superficie lunar, pero la NASA anunció en febrero una reestructuración importante y dijo que Artemis III ya no aterrizará en la luna, sino que servirá para probar los sistemas de acoplamiento y transferencia de combustible con los aterrizadores comerciales (como la Starship de Space X) sin alejarse demasiado. Una misión, sobre todo, para garantizar la seguridad, similar a lo que hizo la misión Apollo 9 antes del aterrizaje del Apollo 11 en la Luna.
Así, será en 2028 cuando se espera el alunizaje tripulado de la Artemis IV, ya con la seguridad de que la tecnología de aterrizaje esté 100% lista.
"Ese espíritu pionero de exploración que estamos retomando, creo que es el hito histórico que se está viviendo ahora", concluye Álvaro Martínez Villalobos, Coronel Director del Centro Espacial de Canarias INTA.