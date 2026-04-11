El éxito de la misión Artemis II: un gran paso para que la humanidad pueda volver a pisar la Luna en 2028

La misión Artemis II a la Luna ha llegado a su fin este sábado con el regreso a la Tierra de sus cuatro tripulantes. Ha sido todo un éxito que ha servido para poner a prueba la tecnología más avanzada hasta la fecha y que servirá para que la humanidad pueda volver a pisar, como ocurrió hace 57 años, la superficie lunar: será previsiblemente en 2028 con la misión Artemis IV.

Uno de los momentos más críticos de la misión ha sido el amerizaje de la cápsula Orion en el Océano Pacífico, que se ha producido sin incidentes a las 02.07 hora española. Era clave saber cómo iba a responder el escudo térmico, en condiciones extremas: velocidades de 40.000 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 2.700 °C. El amerizaje, frente a la costa de la ciudad californiana de San Diego, ha sido calificado como "perfecto", culminando con éxito una misión que pasará a la historia.

"Se ha cambiado ligeramente la trayectoria para tener un estrés térmico menor", explica a TVE el director de la Agencia Española Espacial, Juan Carlos Cortés, que ha comparado este amerizaje con el de la nave de la misión Artemis I en 2022, que sirvió de prueba sin tripulación para validar tanto el cohete Space Launch System (SLS) como la nave Orion.

"Entonces hubo un problema. Bueno, se desprendieron trozos del escudo", añade el experto. Pero una vez concluida Artemis II, se puede decir que la misión ha sido un éxito que ha cumplido el plan con máxima precisión.

Ha sido una misión de primeras veces, ya que, por ejemplo, la nave Orion nunca había estado tripulada. Y también ha servido para realizar comprobaciones sobre qué es seguro y medir todo al milímetro.

"Ha ido todo sobre ruedas", subraya David González, profesor de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC). "Ha habido pequeños incidentes digamos anecdóticos, como el lavabo, que es un tema recurrente en la exploración espacial", prosigue el experto.

Esta ha sido la vez en la que una tripulación humana ha estado más lejos de la Tierra, y la primera en la que han podido ver algunas zonas ocultas de la luna. China ya había enviado sondas a la cara oculta de la Luna, pero Estados Unidos ha enviado a personas, comprobando que la nave Orion funciona para ello y que la carrera espacial sigue abierta.