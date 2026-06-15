El gesto del árbitro australiano Shaun Evans en el Mundial: ¿Símbolo supremacista o una broma infantil?

Circula en redes sociales una imagen del árbitro australiano Shaun Evans haciendo un gesto con la mano que ha dado lugar a diferentes interpretaciones: desde un símbolo supremacista blanco a una broma infantil. La imagen fue captada por las cámaras de televisión durante la retransmisión de la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao en el Mundial y se ha viralizado en las últimas horas. La organización que monitoriza comportamientos discriminatorios en la FIFA ha pedido que se retire al árbitro de la competición al considerarlo un símbolo de odio. Según varios medios internacionales, la FIFA investiga internamente lo ocurrido. Te contamos qué se sabe hasta ahora.

Durante la retrasmisión del partido Alemania – Curazao, cuando las imágenes mostraban al equipo de videoarbitraje, el árbitro australiano Shaun Evans realizó el símbolo de ‘ok’ con la mano derecha sobre su pierna derecha. Desde 2019, la Liga Antidifamación de EE. UU. cataloga este gesto como un "símbolo de odio" de supremacistas blancos. Significaría 'poder blanco'. Sin embargo, muchos escolares utilizan este gesto como parte de un juego, conocido como el juego del círculo, en el que los participantes pueden dar "un puñetazo en el brazo" a cualquiera que mire directamente el símbolo.

FUENTE: Retransmisión de RTVE

"El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha", ha declarado en un comunicado citado por Associated Press la Fare Network, socio desde hace mucho tiempo de la FIFA y la UEFA para monitorear cánticos, banderas y símbolos racistas y discriminatorios en partidos internacionales. "Está claro que [este árbitro] no debería tener ningún papel adicional en este Mundial", ha añadido Fare, que ha descrito el gesto como "neonazi".