El gesto del árbitro australiano Shaun Evans en el Mundial: ¿Símbolo supremacista o una broma infantil?
- Una organización que aconseja a la FIFA sobre comportamientos discriminatorios ha pedido que le retire del Mundial
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Circula en redes sociales una imagen del árbitro australiano Shaun Evans haciendo un gesto con la mano que ha dado lugar a diferentes interpretaciones: desde un símbolo supremacista blanco a una broma infantil. La imagen fue captada por las cámaras de televisión durante la retransmisión de la victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao en el Mundial y se ha viralizado en las últimas horas. La organización que monitoriza comportamientos discriminatorios en la FIFA ha pedido que se retire al árbitro de la competición al considerarlo un símbolo de odio. Según varios medios internacionales, la FIFA investiga internamente lo ocurrido. Te contamos qué se sabe hasta ahora.
Durante la retrasmisión del partido Alemania – Curazao, cuando las imágenes mostraban al equipo de videoarbitraje, el árbitro australiano Shaun Evans realizó el símbolo de ‘ok’ con la mano derecha sobre su pierna derecha. Desde 2019, la Liga Antidifamación de EE. UU. cataloga este gesto como un "símbolo de odio" de supremacistas blancos. Significaría 'poder blanco'. Sin embargo, muchos escolares utilizan este gesto como parte de un juego, conocido como el juego del círculo, en el que los participantes pueden dar "un puñetazo en el brazo" a cualquiera que mire directamente el símbolo.
FUENTE: Retransmisión de RTVE
"El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha", ha declarado en un comunicado citado por Associated Press la Fare Network, socio desde hace mucho tiempo de la FIFA y la UEFA para monitorear cánticos, banderas y símbolos racistas y discriminatorios en partidos internacionales. "Está claro que [este árbitro] no debería tener ningún papel adicional en este Mundial", ha añadido Fare, que ha descrito el gesto como "neonazi".
La FIFA y su estrategia contra el racismo
VerificaRTVE se ha puesto en contacto con la FIFA, pero aún no ha obtenido una respuesta oficial. Varios medios internacionales, entre ellos la BBC, informan de que, según sus fuentes, la FIFA está haciendo averiguaciones internas sobre lo ocurrido. A fecha de publicación de este artículo, el árbitro no se ha pronunciado sobre la polémica.
Evans, de 38 años, se encuentra en la lista de árbitros de la FIFA desde 2017. Tiene una amplia experiencia como árbitro de VAR y en 2022 participó en el Mundial de Catar. En Australia ha arbitrado la Liga A desde 2012.
En 2024, la FIFA y sus 211 federaciones miembro lanzaron la Postura Global Contra el Racismo, una iniciativa destinada a erradicar toda clase de racismo del fútbol en todo el mundo, con un enfoque de tolerancia cero.
En VerificaRTVE ya te hemos contado algunos incidentes del Mundial como el veto a un árbitro somalí o la retención de un jugador iraquí y te hemos explicado la tendencia en redes de crear vídeos con IA de famosos entre el público en los estadios.