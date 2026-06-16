No es el accidente de helicóptero en el que han muerto Oliver Tree y Gaspi, es Malasia en 2024

En redes sociales difunden un vídeo del momento en el que dos helicópteros chocan y lo presentan como si fuera el accidente en Río de Janeiro (Brasil) de este domingo en el que han muerto el cantante estadounidense Oliver Tree y el 'youtuber' argentino Gaspi. Es un bulo. La grabación muestra un siniestro ocurrido en Malasia en 2024.

Un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 14 de junio difunde un vídeo de 5 segundos de duración en el que aparecen dos helicópteros colisionando en el aire. La publicación asegura que esta grabación muestra "el momento donde chocaron los dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree".

Un accidente aéreo que tuvo lugar en Malasia en 2024 A través de una búsqueda inversa de imagen con Google Lens, encontramos una versión más larga del mismo vídeo publicada por el perfil de YouTube de NBC News el 23 de abril de 2024. Tal y como indica este medio en la descripción, la grabación se registra en Malasia y corresponde a un accidente de dos helicópteros militares en una sesión de entrenamiento causando la muerte de diez personas. En RTVE también compartimos las imágenes entonces para informar del siniestro que tuvo lugar en la ciudad de Lumut, en el estado de Perak, en el Norte de Malasia. Allí se encuentra una base de la Marina Real Malasia. Los helicópteros estaban ensayando para el desfile del 90º aniversario de la Marina. Varios medios internacionales y agencias de noticias se hicieron eco del accidente (1, 2). RTVE Noticias Vídeo Malasia: 10 muertos al estrellarse dos helicópteros militares Ver ahora En este vídeo publicado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press puedes ver varias imágenes que muestran las consecuencias del accidente. El medio brasileño Globo ha desmentido que la grabación de redes corresponda al accidente que acabó con la vida de seis personas en Río de Janeiro.