No es el accidente de helicóptero en el que han muerto Oliver Tree y Gaspi, es Malasia en 2024
- No es el helicóptero accidentado en el río Hudson en Nueva York, es un vídeo de 2019
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En redes sociales difunden un vídeo del momento en el que dos helicópteros chocan y lo presentan como si fuera el accidente en Río de Janeiro (Brasil) de este domingo en el que han muerto el cantante estadounidense Oliver Tree y el 'youtuber' argentino Gaspi. Es un bulo. La grabación muestra un siniestro ocurrido en Malasia en 2024.
Un mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 14 de junio difunde un vídeo de 5 segundos de duración en el que aparecen dos helicópteros colisionando en el aire. La publicación asegura que esta grabación muestra "el momento donde chocaron los dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree".
Un accidente aéreo que tuvo lugar en Malasia en 2024
A través de una búsqueda inversa de imagen con Google Lens, encontramos una versión más larga del mismo vídeo publicada por el perfil de YouTube de NBC News el 23 de abril de 2024. Tal y como indica este medio en la descripción, la grabación se registra en Malasia y corresponde a un accidente de dos helicópteros militares en una sesión de entrenamiento causando la muerte de diez personas.
En RTVE también compartimos las imágenes entonces para informar del siniestro que tuvo lugar en la ciudad de Lumut, en el estado de Perak, en el Norte de Malasia. Allí se encuentra una base de la Marina Real Malasia. Los helicópteros estaban ensayando para el desfile del 90º aniversario de la Marina. Varios medios internacionales y agencias de noticias se hicieron eco del accidente (1, 2).
En este vídeo publicado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press puedes ver varias imágenes que muestran las consecuencias del accidente. El medio brasileño Globo ha desmentido que la grabación de redes corresponda al accidente que acabó con la vida de seis personas en Río de Janeiro.
Dos artistas entre las víctimas mortales
En RTVE Noticias te hemos contado que este domingo se produjo un choque de dos helicópteros en Río de Janeiro (Brasil) en los que viajaban el 'youtuber' argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree, que estaba de gira. Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un aparcamiento privado y el fuego destruyó unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.
Los accidentes aéreos suelen ser objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE desmontamos varios vídeos descontextualizados que en redes se presentaban como si correspondieran al siniestro de Air India en Ahmedabad y te explicamos que esta foto no muestra el avión accidentado de la compañía Delta en Toronto, es una imagen generada con IA.