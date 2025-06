Bulos y desinformación sobre el accidente aéreo de Air India en Ahmedabad con destino Londres

Este 12 de junio un avión Boeing 787-8 de Air India con 242 personas a bordo se ha estrellado después de despegar del aeropuerto indio de Ahmedabad rumbo a Londres. El gobierno de este país asiático ha abierto una investigación urgente para esclarecer la causa del accidente. En medio de las imágenes que muestran el impacto de la aeronave en la zona residencial de Meghani Nagar, en redes sociales hemos detectado contenidos descontextualizados sobre este siniestro. En VerificaRTVE recopilamos la desinformación que está circulando en torno a este accidente aéreo que deja al menos 240 muertos.

Este vídeo no tiene relación con el accidente de India. Las imágenes se corresponden con un incidente en un avión que salió de Bucarest en 2020 . A través de una búsqueda inversa, hemos constatado que la misma grabación circula por redes sociales desde hace más de dos años. La encontramos en una publicación de Facebook del 16 de marzo de 2023, que señala que se trata de un incidente que ocurrió el 23 de enero de 2020 en un vuelo de Ryanair que salió de Bucarest con destino a Londres. Medios de comunicación internacionales informaron ese mismo día sobre este suceso, en el que no hubo heridos ni fallecidos, y publicaron otras grabaciones del interior del avión desde distintas perspectivas.

Sí hay un superviviente del avión siniestrado en India

"Se ha confirmado la muerte de las 242 personas a bordo del avión de Air India", leemos en inglés en un mensaje en inglés compartido más de 1.000 veces en X desde el 12 de junio. Es falso.

Mensaje que difunde la falsa idea de que no ha habido ningún superviviente en el accidente de la aerolínea Air India VerificaRTVE

Es falso que no se haya registrado ningún superviviente del accidente del avión de la aerolínea Air India con destino Londres. Vishwash Kumar Ramesh es el único superviviente del vuelo AI-171 de Air India que se estrelló este jueves en el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad, en el estado de Guyarat. Como te hemos contado en RTVE.es, Ramesh es un ciudadano británico de origen indio cuyo asiento se encontraba junto a una de las salidas de emergencia.

El comisario de policía de Ahmedabad, Gyanender Singh Malik, también ha confirmado al diario The Indian Press "que un pasajero, sentado en el asiento 11A, sobrevivió al accidente". Además, este medio indica que, según fuentes del gobierno del estado de Gujarat, hasta el momento, solo tienen información de un superviviente. En declaraciones al medio indio Hindustan Times, Ramesh ha relatado que había restos del avión por todas partes". "Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", ha dicho el superviviente. Otros medios de comunicación (1 y 2) han compartido imágenes que muestran a Ramesh tras salir del avión siniestrado. Además, la agencia de noticias France-Press ha publicado varias imágenes de la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Ramesh, que permanece ingresado en el Hospital Civil de Ahmedabad.