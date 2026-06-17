Portugal - Congo, en directo hoy el partido del grupo K del Mundial 2026

Las selecciones de Portugal y Congo disputan este miércoles 17 de junio el primer partido del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio de Houston en otro de los debuts de las selecciones candidatas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, en la última participación de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Alineación de RD Congo

Sébastien Desabre saldrá con: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu y Wissa.

El combinado dirigido por el técnico español Roberto Martínez, actual campeón de la UEFA Nations League tras ganar a España en la final hace un año, llega como uno de los candidatos al título en su objetivo de romper su techo en una Copa del Mundo, el lejano tercer puesto de la cita de 1966 disputada en Inglaterra.

Por su parte, RD Congo afronta su segunda participación en una Copa del Mundo de la FIFA desde Alemania 1974 cuando compitió bajo la denominación de Zaire, poniendo fin a una ausencia de 52 años tras ganar la repesca intercontinental a Jamaica por 1-0.

Uno de los focos estará en Cristiano Ronaldo, quien aspira a convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en seis Campeonatos del Mundo y será a sus 41 años, tras la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el segundo jugador de campo más veterano tras el camerunés Roger Milla (42).

Los africanos aspiran a lograr sumar su primer gol en la competición tras no haberlo podido hacer en los tres partidos de la fase de grupos en la cita de 1974.

Una de las fortalezas de Portugal, más allá de la calidad que atesora su plantilla, es la estadística de su entrenador, quien suma un 70% de victorias (7 de 10) en una Copa del Mundo: entre los entrenadores que han dirigido 10 o más partidos en la competición, solo Telé Santana (80%), Didier Deschamps (74%) Joaquim Low (71%) tienen un porcentaje de victorias más elevado.