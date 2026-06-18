Bosnia le da la vuelta al sueño americano: 'I am from Bosnia, take me to America'

El "Soy de Bosnia, llévame a América" ha revolucionado a la afición del país balcánico en el Mundial 2026, convirtiendo una canción satírica sobre el sueño americano en el himno oficioso de un equipo y una afición que anhela hacer algo grande en América.

Todo explotó en las eliminatorias de repesca del Mundial, donde Bosnia-Herzegovina tenía un camino complicado ante Gales e Italia. En el partido ante Gales, una pancarta de ultras bosnios marcó el camino: "I am from Bosnia, take me to America". Tras la segunda y definitiva victoria ante Italia, esas palabras extraídas de una canción sonaron por megafonía para jolgorio de los aficionados locales. El viral estaba en marcha.

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La selección balcánica logró la machada, viajó a América y disputará este jueves su segundo partido en el Mundial 2026. Lo hará en Los Ángeles, una de las ciudades más prototípicas del sueño americano, ese con el que el grupo bosnio Dubioza Kolektiv quiso ironizar en 2011 con su canción 'USA'.

15 millones de reproducciones después en Youtube, el tema ha repuntado gracias al fútbol, reconvertido y remezclado en varias versiones que alcanzan los 25 millones de escuchas en Spotify bajo el nombre de 'I am from Bosnia, take me to America' o, en la versión del DJ Salvatore Ganacci, simplemente 'Take me to America', que ha alcanzado una popularidad inmediata.

"No teníamos ni idea que 15 años después la canción tendría esta segunda vida" "No teníamos ni idea de que 15 años después la canción tendría una segunda vida en un contexto futbolístico", aseguró Vedran Mujagić, bajista del grupo bosnio a la agencia AP. Pese al habitual atuendo futbolístico de esta banda de punk-rock bosnio, su intención en 2011 no era otra que satirizar con el sueño americano. La afilada ironía de la letra original apuntaba a la diáspora bosnia tras la guerra en Yugoslavia. Se calcula que hay entre 3 y 5 millones de personas de origen bosnio repartidas por el mundo, 350.000 de ellas en suelo estadounidense. "El fútbol en este momento es mucho más que un juego, es esperanza y un elemento político, porque une a la gente de Bosnia, que no es algo habitual", apunta el teclista del grupo, Brano Jakubović, a AP.