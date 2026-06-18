Bosnia le da la vuelta al sueño americano: 'I am from Bosnia, take me to America'
- Una canción bosnia que satiriza con el sueño americano se convierte en su himno oficioso
- Suiza - Bosnia en directo, este jueves a las 21:00h. en La 1 y RTVE Play
El "Soy de Bosnia, llévame a América" ha revolucionado a la afición del país balcánico en el Mundial 2026, convirtiendo una canción satírica sobre el sueño americano en el himno oficioso de un equipo y una afición que anhela hacer algo grande en América.
Todo explotó en las eliminatorias de repesca del Mundial, donde Bosnia-Herzegovina tenía un camino complicado ante Gales e Italia. En el partido ante Gales, una pancarta de ultras bosnios marcó el camino: "I am from Bosnia, take me to America". Tras la segunda y definitiva victoria ante Italia, esas palabras extraídas de una canción sonaron por megafonía para jolgorio de los aficionados locales. El viral estaba en marcha.
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La selección balcánica logró la machada, viajó a América y disputará este jueves su segundo partido en el Mundial 2026. Lo hará en Los Ángeles, una de las ciudades más prototípicas del sueño americano, ese con el que el grupo bosnio Dubioza Kolektiv quiso ironizar en 2011 con su canción 'USA'.
15 millones de reproducciones después en Youtube, el tema ha repuntado gracias al fútbol, reconvertido y remezclado en varias versiones que alcanzan los 25 millones de escuchas en Spotify bajo el nombre de 'I am from Bosnia, take me to America' o, en la versión del DJ Salvatore Ganacci, simplemente 'Take me to America', que ha alcanzado una popularidad inmediata.
"No teníamos ni idea que 15 años después la canción tendría esta segunda vida"
"No teníamos ni idea de que 15 años después la canción tendría una segunda vida en un contexto futbolístico", aseguró Vedran Mujagić, bajista del grupo bosnio a la agencia AP. Pese al habitual atuendo futbolístico de esta banda de punk-rock bosnio, su intención en 2011 no era otra que satirizar con el sueño americano.
La afilada ironía de la letra original apuntaba a la diáspora bosnia tras la guerra en Yugoslavia. Se calcula que hay entre 3 y 5 millones de personas de origen bosnio repartidas por el mundo, 350.000 de ellas en suelo estadounidense. "El fútbol en este momento es mucho más que un juego, es esperanza y un elemento político, porque une a la gente de Bosnia, que no es algo habitual", apunta el teclista del grupo, Brano Jakubović, a AP.
Bajraktarević y el camino de vuelta del sueño americano
Precisamente un hijo de aquella diáspora, Esmir Bajraktarević, fue el encargado de marcar el penalti decisivo contra Italia que clasificó a Bosnia para el Mundial. Instantes después, el 'Take me to America' resonó en el estadio.
"Imaginate lo que tuvo que sentir cuando marcó el gol e inmediatamente después sonó la canción. Para mí fue muy emocionante, no me puedo imaginar lo que fue para él", aseguró Mujagić.
Los padres del actual jugador del PSV emigraron a Estados Unidos huyendo de la guerra. Este jueves, podrán ver a su hijo, que llegó a debutar con la absoluta estadounidense, en el Estadio de Los Ángeles vistiendo la camiseta del país que corre por sus venas. Y en la grada retumbará el ya indispensable 'Take me to America'.
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