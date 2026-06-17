Suiza - Bosnia Herzegovina: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este jueves 18 de junio desde las 21:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Suiza y Bosnia Herzegovina, del Grupo B del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Los Ángeles, un duelo que debe servir para arreglar los errores de la primera jornada en un grupo en el que también están la anfitriona Canadá y Catar. El grupo comienza la segunda jornada con empate a todo. En la primera, los duelos Suiza-Catar y Canadá-Bosnia terminaron con sendos empates a un gol, por lo que las cuatro selecciones están empatadas a un punto, con un gol a favor y uno en contra. Suiza y Bosnia Herzegovina nunca se han enfrentado antes en los Mundiales.

Suiza salió tocada del empate a uno contra Catar, un rival menor que nunca había puntuado en una fase final. Parecía que el combinado helvético iba a sacar mayor renta del partido después del gol inicial de penalti de Embolo en el minuto 17. Pero el tanto en el tiempo añadido en su propia portería de Miro Muheim en pugna con el capitán Boualem Khoukhi amargó al equipo centroeuropeo.

Embolo marca de penalti el primer gol de Suiza.EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

En las estadísticas no hubo color. Suiza tuvo un 58% de posesión de balón, remató 26 veces a puerta por tan solo 6 tiros de Catar y completó un total de 325 pases por los 216 del combinado dirigido por Julen Lopetegui. Pero pese a todo, no logró transformar en victoria tal superioridad. El técnico Murat Yakin y sus cambios, y el capitán Granit Xhaka fueron los principales cuestionados tras el decepcionante estreno en el Mundial.

Pese a no lograr grandes hitos en los mundiales, es un habitual de las fases finales en las que suele progresar con frecuencia. Competitivo e incómodo para el adversario siempre ha superado la fase de grupos aunque no los octavos. El empate contra Catar no le deja mucho margen de error, por lo que el partido contra Bosnia Herzegovina se lo tiene que tomar como una auténtica final para encarar el último partido de la fase de grupos contra Canadá con ciertas garantías de clasificación para los deiciseisavos.

Bosnia Herzegovina, a por su segunda victoria mundialista Por su parte, Bosnia Herzegovina también dejó escapar la victoria en los últimos instantes de su partido de debut contra una de las anfitrionas, Canadá. Cyle Larin fue el verdugo de la selección balcánica y entró en la historia de su país al ser el autor del gol, el primero conseguido por Canadá en un Mundial como anfitrión, y que en el minuto 79 puso el definitivo empate a uno en el Toronto Stadium. En el minuto 21, Bosnia sacó partido de una acción a balón parado. Amar Memic ejecutó un córner, Sead Kolasinac prolongó de cabeza en el primer palo y Jovo Lukic apareció junto a la línea de gol para empujar el balón a la red y poner el 1-0. Canadá presionó cada vez pero Bosnia se encontraba cómoda jugando bien replegada y buscando sus ocasiones. Hasta que Larin salió desde el banquillo para acabar con las esperanzas bosnias. Ante Suiza buscará la que sería su segunda victoria en su segunda participación en un Mundial. La primera la consiguió ante Irán en Brasil 2014 cuando ya estaba eliminada. Gol de Jovo Lukic en el partido Canadá - Bosnia y Herzegovina | Mundial 2026 | Ver vídeoAP