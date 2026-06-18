Canadá - Catar, en directo hoy el partido del grupo B del Mundial 2026

Las selecciones de Canadá y Catar disputan su segundo encuentro en el grupo B del Mundial 2026 en el partido que se disputa este viernes 19 de junio en el Estadio de Vancouver donde ambas selecciones buscan sumar su primera victoria tras los empates cosechados en su debut en el torneo ante los combinados de Bosnia y Suiza, respectivamente.

La previa

Canadá evitó la derrota en su estreno mundialista ante su afición tras empatar 1-1 frente a Bosnia Herzegovina en Toronto. Los balcánicos se adelantaron gracias a Jovo Lukic y estuvieron cerca de llevarse una victoria de enorme valor, pero Cyle Larin apareció en el tramo decisivo para esquivar el tropiezo de los anfitriones.

Por su parte, la selección de Catarlogró un histórico empate ante Suiza (1-1) en su estreno en el Mundial de fútbol 2026. Suiza se adelantó en el marcador, pero desperdició una cantidad de ocasiones que pudieron dar un resultado muy distinto, circunstancia que aprovechó el equipo dirigido por Julen Lopetegui para lograr el empate.

El grupo B ofrece un cuádruple empate a todo tras los dos empates (1-1), por lo que el choque se antoja vital para dos equipos que se quedan sin apenas margen de error antes de la tercera y última jornada que determinará los equipos que se clasifican para los dieciseisavos de final.

Será el segundo partido mundialista para el técnico español Julen Lopetegui, quien cumplió su sueño de jugar un Mundial tras su fulminatnte destitución un 13 de junio de 2018 al frente de la selección española en Rusia 2018.

La selección cataría partía como cenicienta del grupo en su objetivo por ampliar su experiencia, relanzar al equipo nacional y competir en un gran evento, pero el empate en la primera jornada ha dejado un serio aviso para sus próximos rivales.