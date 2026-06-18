Suiza - Bosnia y Herzegovina, en directo hoy en vídeo el partido del grupo B del Mundial 2026

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán en el primer partido de este Mundial entre dos selecciones europeas. Ambas selecciones igualaron 1-1 en su primer encuentro; a los suizos se les escapó el triunfo ante Catar y los bosnios empataron ante Canadá. Sigue el partido en directo en La 1 y RTVE Play.

En el primer partido de la fase de grupos, las dos selecciones vivieron dos guiones de partido bastante similares. La selección de Suiza comenzó ganando con un tanto de Embolo de penalti. Sin embargo, aunque fue ampliamente superior a su rival, teniendo múltiples ocasiones para aumentar el marcador y cerrar el partido, la falta de contundencia de cara a portería les costó muy caro, porque Catar terminó empatado con un tanto en el minuto 95.

Por su parte, la selección de Bosnia se adelantó gracias a un gol de Lukic en un córner en el minuto 21; a partir de ese momento, los dirigidos por Sergej Barbarez, lucharon por evitar el gol de Canadá. Los norteamericanos consiguieron igualar el marcador con un golazo de Cyle Larin a 12 minutos para el final en un partido en el que la defensa bosnia fue la principal protagonista con un total de 70 balones despejados, seis bloqueos y 11 intercepciones.

Suiza aseguró estar en esta Copa del Mundo tras haber quedado en el primer lugar en el Grupo B de la UEFA, grupo que compartía con Kosovo, Eslovenia y Suecia. Se mantuvieron invictos durante toda la fase con 4 victorias y 2 empates, y fueron uno de los dos únicos equipos en la clasificación de la UEFA que nunca estuvieron abajo en el marcador, junto con Inglaterra.

Bosnia, denominada como "Zmajevi" o "Dragones" en español, lograron clasificarse a través de los play-offs de la UEFA, dejando fuera a Gales e Italia en penaltis. En total, solo perdieron uno de sus 10 partidos de clasificación para la Mundial de la FIFA 2026, una derrota en casa contra Austria (1-2), y consiguieron marcar en todos sus partidos.