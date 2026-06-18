Colombia cierra la primera jornada del Mundial 2026 con una victoria contra Uzbekistán que le deja líder del grupo K

En un Estadio Azteca repleto de camisetas amarillas, Colombia ha puesto punto y final a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con una convincente victoria contra la cenicienta Uzbekistán.

Los cafeteros no han desaprovechado el pinchazo de Portugal ante la R. D. Congo y han tomado la delantera en el grupo K.

Al ímpetu uzbeko, control colombiano Los Lobos Blancos de los pueblos túrquicos (aquellos países interiores de Asia que terminan en -istán) querían sorprender en su debut en un Mundial de fútbol. Sin embargo, al ímpetu inicial demostrado por los hombres entrenados por el italiano Fabio Cannavaro, la Tricolor impuso su control del balón, con un Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander, imperial en el centro del campo. Un robo suyo junto a una transición rápida en el minuto 16 desembocó en el disparo desde fuera del área de John Arias, el primero del partido, que se fue al lateral de la red. Hasta la primera pausa de hidratación, hubo poco peligro en las áreas, sin paradas de los porteros. Y aunque el delantero uzbeko ex de la Roma, Eldor Shomurodov, intentaba incomodar a la defensa colombiana, los cafeteros dieron el primer susto. Al cumplir la media hora de partido, James Rodríguez combinó con Arias, quien con un pase al hueco conectó dentro del área con Luis Díaz, que remató con la zurda al palo cruzado, con el balón rebotando de la madera hacia fuera en vez de adentro. Luis Díaz remata al palo Eduardo Verdugo AP Photo / Eduardo Verdugo El central del Manchester City, Khusanov, dejó una imagen impactante al placar sin querer al cámara que porta la steadicam en la banda, tras una dura entrada a Luis Díaz que fue amarilla. Finalmente, el 40', un disparo de James dentro del área fue repelido por la defensa; Mojica lo recogió en la lejanía, le dejó el cuero a Luis Díaz y el extremo del Bayern metió un pase antológico al centro del área para que Daniel Muñoz, totalmente desmarcado, rematara con una estirada que entró en la portería justo por encima de la cabeza del guardameta uzbeko. Daniel Muñoz logra impactar el balón y marcar el primer gol del partido Silvia Izquierdo AP Photo / Silvia Izquierdo