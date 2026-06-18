Colombia cierra la primera jornada del Mundial 2026 con una victoria contra Uzbekistán que le deja líder del grupo K
- Los cafeteros no han desaprovechado el pinchazo de Portugal ante la R. D. Congo
- La Tricolor ha logrado un partido al que Uzbekistán no le perdió la cara hasta el final
En un Estadio Azteca repleto de camisetas amarillas, Colombia ha puesto punto y final a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con una convincente victoria contra la cenicienta Uzbekistán.
Los cafeteros no han desaprovechado el pinchazo de Portugal ante la R. D. Congo y han tomado la delantera en el grupo K.
Al ímpetu uzbeko, control colombiano
Los Lobos Blancos de los pueblos túrquicos (aquellos países interiores de Asia que terminan en -istán) querían sorprender en su debut en un Mundial de fútbol. Sin embargo, al ímpetu inicial demostrado por los hombres entrenados por el italiano Fabio Cannavaro, la Tricolor impuso su control del balón, con un Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander, imperial en el centro del campo.
Un robo suyo junto a una transición rápida en el minuto 16 desembocó en el disparo desde fuera del área de John Arias, el primero del partido, que se fue al lateral de la red.
Hasta la primera pausa de hidratación, hubo poco peligro en las áreas, sin paradas de los porteros. Y aunque el delantero uzbeko ex de la Roma, Eldor Shomurodov, intentaba incomodar a la defensa colombiana, los cafeteros dieron el primer susto.
Al cumplir la media hora de partido, James Rodríguez combinó con Arias, quien con un pase al hueco conectó dentro del área con Luis Díaz, que remató con la zurda al palo cruzado, con el balón rebotando de la madera hacia fuera en vez de adentro.
El central del Manchester City, Khusanov, dejó una imagen impactante al placar sin querer al cámara que porta la steadicam en la banda, tras una dura entrada a Luis Díaz que fue amarilla.
Finalmente, el 40', un disparo de James dentro del área fue repelido por la defensa; Mojica lo recogió en la lejanía, le dejó el cuero a Luis Díaz y el extremo del Bayern metió un pase antológico al centro del área para que Daniel Muñoz, totalmente desmarcado, rematara con una estirada que entró en la portería justo por encima de la cabeza del guardameta uzbeko.
Los Lobos Blancos aullaron sin éxito
Pese a que 'Lucho' Díaz infligía temor al rival cuando tenía el balón en el pie, los Lobos Blancos no se amedrentaron y sorprendieron al cuadro cafetero en el 59'.
Los uzbekos hilvanaron una buena jugada, con un pase al hueco que el recién entrado al campo Khamdamov consiguió alcanzar dentro del área cuando el balón casi se iba por la línea de fondo. Shomurodov realizó una volea al puro estilo Van Basten que Camilo Vargas apenas pudo repeler, lo que aprovechó el talentoso extremo Fayzullaev para rematar a puerta vacía y celebrar el primer gol de Uzbekistán en un Mundial sentado en la valla publicitaria como hicieron en su momento Cristiano Ronaldo u otros jugadores como Neymar.
No obstante, cinco minutos después, cuando los uzbekos celebraban en la grada, Gustavo Puerta robó el balón en el centro del campo, avanzó hacia la frontal del área y, cuando atrajo a la defensa, le dejó el esférico a placer a Luis Díaz, que remató dentro del área con el interior del pie de forma violenta, doblando la mano de Yusupov en su inútil estirada abajo: 2-1 y gritos de "Lucho,Lucho" en el Azteca en homenaje al jugador del Bayern y ex del Liverpool.
En el 79' Puerta se fue por Richard Ríos, ovacionado como ídolo de la afición colombiana, y el delantero Luis Suárez dejó su puesto al jugador del Betis, Cucho Hernández.
El centrocampista Lerma tuvo la sentencia a pase de Arias, pero disparó fuera y cuatro minutos después casi llegó el empate: Akmal Mozgovoy, dentro del área, se pasó con el clásico 'tiro de calidad del FIFA' y la pelota se fue unos palmos alejada de la escuadra.
Los centros de los Lobos Blancos al área generaban el pánico en la grada durante el tiempo de descuento, pero ya en el 98', el Cucho peleó en la banda un largo despeje del central Davinson Sánchez, ganó la pelota y mandó un centro al área que culminó con un remate de cabeza catedralicio de Campaz, que había entrado en los últimos minutos por Luis Díaz.
El tercer gol otorgaba la victoria a Colombia, pero el punto final lo puso un trallazo del lateral uzbeko Karimov que impactó contra el larguero. Se quedó cerca de recrear el golazo de Giovanni van Bronckhorst en la semifinal de 2010.