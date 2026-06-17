Inglaterra - Croacia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo L del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, que vuelven a verse las caras este 17 de junio. A lo largo de su historia, estas selecciones se han enfrentado 11 veces de forma oficial, con balance favorable para los británicos con 6 victorias, 2 empates y 3 triunfos croatas. El encuentro tendrá lugar en el AT & T Stadium (Dallas Stadium) de Arlington, Texas.

Un duelo europeo de alta tensión

Ambas selecciones han sido protagonistas constantes en las últimas grandes citas internacionales. Croacia alcanzó la final en Rusia 2018, derrotando a los Tres Leones en una intensa semifinal, y regresó a las semifinales en Catar 2022, consolidándose como una de las potencias más consistentes del fútbol europeo.

Inglaterra, por su parte, ha disputado las dos finales más recientes de la Eurocopa y busca trasladar ese éxito continental al escenario mundial, contando, esta vez, con una plantilla rejuvenecida. El combinado dirigido por Thomas Tuchel cuenta con Harry Kane como principal referencia ofensiva y dispone además de futbolistas llamados a marcar diferencias como Jude Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice. Sin embargo, dos bajas reducen las posibilidades de ataque con las ausencias de Phill Foden y Cole Palmer.

En cuanto al conjunto balcánico, sigue liderado por el centrocampista Luka Modric, una de las figuras más emblemáticas del fútbol europeo, quien disputará su quinto Mundial. Estará acompañado por figuras como el defensa Joško Gvardiol, el mediocampista Mateo Kovačić y el extremo izquierdo Ivan Perisic, entre otros, bajo la batuta de Zlatko Dalíc. Los croatas se presentan como un rival temible para Los Tres Leones, quienes han demostrado en repetidas ocasiones que saben crecerse en grandes escenarios desde su control, experiencia e inteligencia táctica.