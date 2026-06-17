Inglaterra - Croacia, en directo hoy en vídeo el partido del grupo L del Mundial 2026
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, que vuelven a verse las caras este 17 de junio. A lo largo de su historia, estas selecciones se han enfrentado 11 veces de forma oficial, con balance favorable para los británicos con 6 victorias, 2 empates y 3 triunfos croatas. El encuentro tendrá lugar en el AT & T Stadium (Dallas Stadium) de Arlington, Texas.
Alineación de Inglaterra
Thomas Tuchel comenzará con: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico Oreilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke.
Alineación de Croacia
Zlatko Dalic saldrá con: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic y Petar Musa.
Un duelo europeo de alta tensión
Ambas selecciones han sido protagonistas constantes en las últimas grandes citas internacionales. Croacia alcanzó la final en Rusia 2018, derrotando a los Tres Leones en una intensa semifinal, y regresó a las semifinales en Catar 2022, consolidándose como una de las potencias más consistentes del fútbol europeo.
Inglaterra, por su parte, ha disputado las dos finales más recientes de la Eurocopa y busca trasladar ese éxito continental al escenario mundial, contando, esta vez, con una plantilla rejuvenecida. El combinado dirigido por Thomas Tuchel cuenta con Harry Kane como principal referencia ofensiva y dispone además de futbolistas llamados a marcar diferencias como Jude Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice. Sin embargo, dos bajas reducen las posibilidades de ataque con las ausencias de Phill Foden y Cole Palmer.
En cuanto al conjunto balcánico, sigue liderado por el centrocampista Luka Modric, una de las figuras más emblemáticas del fútbol europeo, quien disputará su quinto Mundial. Estará acompañado por figuras como el defensa Joško Gvardiol, el mediocampista Mateo Kovačić y el extremo izquierdo Ivan Perisic, entre otros, bajo la batuta de Zlatko Dalíc. Los croatas se presentan como un rival temible para Los Tres Leones, quienes han demostrado en repetidas ocasiones que saben crecerse en grandes escenarios desde su control, experiencia e inteligencia táctica.
La dupla mexicana elegida para arbitrar
La presencia mexicana dentro del arbitraje de la Copa del Mundo 2026 continúa ganando protagonismo. Entre las designaciones para el encuentro Inglaterra - Croacia que dio a conocer la FIFA, destacan dos nombres: Katia Itzel García y Sandra Ramírez.
Ambas hicieron historia al convertirse en las primeras mujeres de la República Mexicana en formar parte del cuerpo arbitral de una Copa del Mundo masculina. Ahora, sumarán una nueva aparición en el torneo al desempeñarse como cuarta árbitra (García) y árbitra asistente de reserva (Ramírez).
El partido Inglaterra - Croacia contará con una exigencia climatológica notable en pleno periodo estival, ya que se disputará en horario vespertino (4:00 pm) para los aficionados estadounidenses.