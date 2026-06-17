Un asiento vacío en el Francia-Senegal: el grito al mundo por la encarcelación de Christophe Gleizes

Bufandas rojas y blancas ondean en en el Francia-Senegal. Lejos del 'bleu' habitual, estas enseñas muestran también un objetivo muy distinto al fútbol, el de la libertad de Christophe Gleizes, periodista de L'Equipe detenido en Argelia desde 2024, sobre el que el propio Didier Deschamps se ha pronunciado: "Espero que pueda estar aquí lo antes posible y pueda lanzar él mismo sus preguntas en rueda de prensa".

Lo dice el seleccionador galo con toda la inteción. El pasado 10 de junio, la FIFA emitió una acreditación oficial para que Gleizes pudiera cubrir el Mundial, un gesto en principio simbólico. "Él ha sido acreditado para el Mundial. Llevo colgada al cuello la acreditación con su nombre. Tiene un asiento en el Francia-Senegal, que se queda vacío. Esperamos que pueda estar con nosotros antes de que termine el Mundial", indicó a RTVE Vincent Duluc, el portavoz de la Asociación Francesa de Periodistas Deportivos.

Periodistas franceses piden la liberación de Christophe Gleize EFE

"Su situación es clara, por desgracia. Christophe está en la cárcel en Argelia y lleva así más de un año, solo porque hizo su trabajo, escribiendo una historia sobre un club de fútbol y conoció a alguien que estaba en una lista negra del Gobierno, y por eso fue condenado a siete años de prisión", nos explica Duluc.

Gleizes, coborador de las revistas So Foot y Society, fue condenado por apología al terrorismo y posesión de propaganda dañina para los intereses argelinos. La persona a la que aludía Duluc era el presidente del club de Tizi Ouzou, figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.