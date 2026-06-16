Francia - Senegal, en directo hoy en vídeo el partido del grupo I del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Francia y Senegal, que vuelven a verse las caras este 16 de junio. Un reencuentro muy esperado tras el histórico duelo de 2002, que marcó el inicio de una nueva era para Senegal en el fútbol internacional. 'Los Leones de Teranga' sorprendieron al mundo venciendo a los entonces campeones. Ahora se espera que 'Les Bleus' vuelvan a pelear por el título tras ganar oro y plata en las dos últimas ediciones. El duelo tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York a las 21:00 horas peninsulares.

Empate a cero al descanso del Francia - Senegal. Superados los 45 primeros minutos de juego, el marcador sigue inmóvil y el desarrollo del partido ha dejado una sensación inesperada. Senegal está jugando de tú a tú a la subcampeona del Mundo de 2022. Los africanos han encontrado espacios para correr y han generado las oportunidades más peligrosas del encuentro contra Francia en el que su estrella, Mbappé, está desaparecido.

La ocasión más clara fue un zurdazo de Nicolas Jackson en el minuto 24. La pelota se estampó en el palo izquierdo rebotando en la bota de Maignan. Despejó casi sin querer el portero francés.

Alineaciones: Francia: Mike Maignan; Jules ‌Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian ⁠Mbappé, Desire Doué, Ousmane Démbelé. Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, ⁠Kalidou Koulibaly (captain), Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, ⁠Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, ⁠Sadio Mane, Nicolas Jackson.

Francia: el equipo de las estrellas El equipo galo, capitaneado por Killyan Mbappé, se presenta como una de las principales candidatas a llevarse el trofeo y sellar su época dorada tras quedar subcampeona en 2022 y alzar la copa en 2018. De todos los candidatos a pelear por el título, Francia cuenta con la plantilla más reconocida en el panorama internacional con jugadores como Michael Olisé, Desire Doué y su compañero en París, el último galardonado con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Las miradas también estarán puestas en el seleccionador Didier Deschamps, que llegó al banquillo en el año 2012 y consolidó su puesto tras la victoria del Mundial en 2018. Un resultado que, de repetirse, cerraría con éxito su legado antes de despedirse este año de la plantilla francesa. Mbappé vuelve a su territorio favorito: así llega la gran estrella de Francia al Mundial 2026 Amanda Ramos