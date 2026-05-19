RTVE presenta el mayor dispositivo de la historia para el Mundial 2026 y sueña con la copa: 'Ojalá'

RTVE ofrecerá del 11 de junio al 19 de julio la mayor cobertura histórica del Mundial FIFA 2026 a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas, que sueñan con que la Selección alcance, “OJALÁ”, su segunda copa. La 1 emitirá en abierto el partido más destacado de la jornada hasta la final de Nueva York, incluidos todos los de la Selección Española. Cerca de un centenar de profesionales participarán en la programación especial con retransmisiones, tertulias, análisis, resúmenes y seguimiento diario en informativos y programas. Además, llega el estreno ‘Denominación de origen’, la docuserie de la Selección.

En el acto de presentación en Prado del Rey, el director de TVE, Sergio Calderón, ha afirmado que “la misión de TVE es hacer disfrutar a los más futboleros y los que no lo son tanto” de esta cobertura “histórica” en la que la televisión pública “ha incrementado un 60% de la producción en directo”.

El director de RNE, Roberto Santamaría, ha calificado de “brillante” la capacidad del equipo de profesionales de la radio pública para “crear imágenes con la voz en un deporte tan radiofónico como el fútbol”.

Alberto Fernández, director de RTVE Play, ha adelantado algunas novedades que incluirá la plataforma: “Contará con nuevos canales en directo y varias emisiones simultáneas, la programación y agenda, programas originales, contenido exclusivo, los resúmenes y los mejores momentos y los vídeos completos de las emisiones”.

En TVE, el mejor fútbol en abierto La 1 y Teledeporte incorporarán tres equipos de narración, con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel. Estarán acompañados de los especialistas Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer, y por el equipo de comentaristas a pie de campo, encabezados por Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio. TVE contará en todos los programas e informativos con sus enviados especiales, Lourdes García, María Relaño, Albert Hernández y David Martínez, además de las corresponsalías de México, Nueva York y Washington, cerca de 50 personas desplazadas, así como los profesionales de RTVE en Madrid y Barcelona. Miembros del despliegue de TVE para el Mundial 2026 “Vamos a estar hablando de fútbol todo el día porque es el Mundial más grande de la historia, con 40 partidos más que en Catar”, ha apuntado la directora del área de Deportes de TVE y Contenidos Digitales Deportivos, Rosana Romero, quien también ha presentado el nuevo programa resumen diario: Lara Gandarillas y Marcos López serán los encargados de acercar a la audiencia, desde el renovado Estudio A4 de Madrid, a cada uno de los partidos que ofrecerá TVE y de presentar el resumen especial informativo del Mundial, un espacio de media hora diaria con lo más destacado de la jornada durante el Telediario 1. Antes, en el Telediario Matinal, se podrán ver las imágenes de los partidos que se hayan jugado de madrugada. En Teledeporte, la programación especial comenzará cada mañana con la emisión del mejor partido de la jornada anterior. Después, 'Estadio 2 Mundial', en directo a las 14:00 horas, dirigido y presentado por Marc Martín. La programación continúa por la tarde con ‘Gran Estadio Mundial’, dirigido y presentado por Álex Argelés y con una mesa de especialistas en fútbol internacional como Cristina Bea, Alberto López Frau, Sara Carmona, Álvaro Von Richetti, Adrián Blanco y José David López. Por la noche, ‘Estudio Estadio Mundial’ y Felipe del Campo, que lleva “nueve meses gestándose y ahora, ya con muchas ganas de Mundial en la redacción, por fin vamos a dar a luz”, ha explicado el director de Teledeporte. El espacio recogerá todos los resúmenes de la jornada y analizará en una doble mesa lo acontecido durante el día. Una primera tertulia futbolera con tres exinternacionales, Miguel Torres, Fernando Llorente y Julio Salinas, y tres leyendas de la selección femenina: Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla. Además, por la mesa de ‘Estudio Estadio Mundial’ pasarán colaboradores de diferentes medios como Juan Ignacio Gallardo, Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Aitor Lagunas, Rafa Marañón, Sergio López, Danae Boronat y Gonzalo Miró, junto a otras periodistas deportivas como Irati Vidal, Irene Junquera o Lorena González. También habrá una mesa de análisis en la que la nostalgia del Mundial llegará de la mano del director de ‘Conexión Vintage’, Paco Grande.

La 2Cat Mundial La audiencia también podrá seguir las transmisiones de los partidos en abierto en Cataluña a través de La2Cat, que emitirá cada día de competición ese mismo partido destacado con locución en lengua catalana. Los narradores serán Joan Carles García, Albert Font con el apoyo técnico de Olga García, ex futbolista internacional y de equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid o Levante, y Lluis Carreras, también ex futbolista y entrenador de equipos como el Mallorca o Zaragoza.

RNE realizará la mayor cobertura de su historia Radio Nacional de España prepara un despliegue sin precedentes. RNE Deportes reforzará su cobertura para acompañar a los oyentes durante toda la competición y ofrecer una experiencia radiofónica total. Para ofrecer toda la información de la Selección Española de primera mano, RNE contará con un equipo de enviados especiales compuesto por Antonio Muelas, Luis Castro, María José Caleya, junto a Jaime Sanz y Carlos Mesas en la parte técnica y Esmeralda Mayo en la producción. Además, siguiendo la información de la selección de Francia estará Fernando Cardenal; con Brasil, Lucas García; con Argentina, Xisco Díaz; y desde Nueva York, Álex Pita se encargará de seguir la actualidad y a diferentes selecciones. En un acontecimiento de esta magnitud, considera la directora de Deportes de RNE, Silvia Barba, que “Radio Nacional debe aprovechar todas las ventanas informativas para contar lo que está pasando”, dentro y fuera del césped. Desde España, los narradores que retransmitirán los partidos son Germán García, Ramón Hernández, Andoni Pinedo y Salva Campos. Miembros del despliegue de RNE para el Mundial de 2026 Por primera vez en su historia, ‘Tablero Deportivo’, con Miguel Ángel Méndez, Silvia Verde y Juanma Pérez Noya, se emitirá todos los días del campeonato, convirtiéndose en la gran referencia diaria con narraciones en directo, análisis, protagonistas, conexiones especiales y el sello característico de RNE Deportes. Durante la fase de grupos, el programa narrará al menos un encuentro cada jornada, lo que supone la retransmisión 43 encuentros en directo solo en la fase de grupos. Además, vivirá con especial intensidad todos los partidos de la selección española, siempre a través de Radio 1. Además, la cobertura se completará con el estreno de un nuevo espacio específico: ‘Especial Mundial’, un programa diario con Marta Fernández Arenas y David A. García que se emitirá de lunes a viernes en Radio 5, de 12:35 a 13:30 horas. Este nuevo formato ofrecerá toda la actualidad del torneo, análisis, información de última hora, seguimiento de la selección española y el mejor ambiente mundialista.

Teledeporte Play, el nuevo portal de deportes de RTVE Play RTVE Play apuesta por el deporte y lanza el nuevo portal Teledeporte Play (https://www.rtve.es/play/teledeporte). Con él, aumenta la oferta deportiva con nuevos canales, contenido y un diseño más actualizado, que integra Teledeporte como la referencia del deporte en RTVE. RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día, detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada y publicará un vídeo-resumen de todos los partidos del Mundial. La plataforma también tendrá una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a entender mejor todo lo que ocurra. Una oferta para que los usuarios no se pierdan nada y elijan qué ver cada momento, en cualquier lugar o dispositivo. Y a lo largo del verano, el nuevo portal Teledeporte Play se volcará con el Tour de Francia masculino y femenino, el Europeo de Atletismo, el Mundial de Gimnasia Rítmica, La Vuelta, el Mundial femenino de Baloncesto o los Mundiales de Ciclismo. Los usuarios encontrarán dentro de Teledeporte Play portadas especiales de los eventos más destacados y de diferentes disciplinas para que puedan buscar todo el contenido de su deporte favorito.

Toda la información, también en web y redes sociales. La web RTVE.es publicará información al minuto de cada partido, la última hora de la Selección y del torneo, crónicas, análisis y reacciones de los protagonistas. RTVE desplegará también propuestas innovadoras impulsadas por el Laboratorio de Innovación, como ‘Las chapas del Mundial’, una experiencia interactiva y gamificada inspirada en los clásicos pronosticadores de resultados deportivos. Los usuarios podrán elegir qué selecciones se enfrentan y dejar que las chapas decidan quién se alzará con la victoria en cada partido, aportando un componente lúdico y participativo al Mundial. En redes sociales, las cuentas de Teledeporte y RNE Deportes en TikTok, Instagram, X y Facebook volverán a concentrar lo mejor de la programación deportiva de RTVE en sus distintos canales y crearán contenido específico para redes in situ desde las sedes del Mundial. Además, el Mundial estará muy presente en otras cuentas como las de RTVE Noticias, La 1 o RTVE Play, siempre ofreciendo a los usuarios la posibilidad de comentar con el hashtag #MundialRTVE. Por último, el canal de YouTube de RTVE Noticias también ofrecerá resúmenes y vídeos de los partidos.

‘Denominación de origen’, la serie documental de la Selección RTVE te invita a conocer cómo trabaja la Selección Española desde dentro a través de esta docuserie de cuatro episodios que profundizan en el día a día de los jugadores, sus desafíos, su trayectoria y sus orígenes, todo ello en un viaje íntimo contado por quienes más les conocen: sus entrenadores, sus familiares y sus amigos. ‘Denominación de origen’ tiene el objetivo de acercar a la audiencia a las historias reales de esta generación de futbolistas que, pese a su estatus de estrellas mundiales, continúan siendo figuras rodeadas de misterio. La serie visitará lugares como Los Palacios (Sevilla), tierra de mediocampistas, La Masía (Barcelona), cantera de grandes talentos, Bilbao, Gran Canaria, Vigo, o Pamplona. Cada jugador es un microcosmos social y emocional que representa un rincón de España. Y sus historias se dirigen a aquella parte afición significativa que entiende que, más allá del deporte de élite, hay seres humanos.