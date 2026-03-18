Senegal apelará la decisión de la CAF de declarar a Marruecos campeón de la Copa de África

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar a Senegal perdedor por "incomparecencia" en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 y registrar el resultado como 3-0 a favor de Marruecos, lo que otorga el título a la selección marroquí pese a que el resultado fue de 0-1 para los senegaleses.

En un comunicado, la Federación Senegalesa denunció una "decisión inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su juicio, "arroja descrédito sobre el fútbol africano", y confirmó que iniciará "en los plazos más breves posibles" un recurso ante el TAS de Lausana para defender "los derechos y los intereses del fútbol senegalés".

El organismo senegalés reiteró además su "compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva" y aseguró que mantendrá informado al público sobre la evolución de este caso, que abre un nuevo frente jurídico en torno al desenlace de la última Copa de África.

El episodio se remonta a la final del torneo, disputada en Marruecos, cuando el combinado senegalés se marchó del terreno de juego y amagó con no regresar como protesta por un penalti señalado a favor del equipo anfitrión. El delantero Brahim Díaz lanzó esa pena máxima con un intento a lo Panenka que no terminó en gol, en un momento de máxima tensión del encuentro.