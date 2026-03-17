Marruecos, campeón de la Copa de África tras la descalificación de Senegal por incomparecencia

Marruecos es el vencedor de la Copa de África, cuya final se disputó en su estadio de Rabat el pasado 18 de enero, por incomparecencia de Senegal. Así lo ha estimado la La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras el recurso presentado por la federación norteafricana.

En una polémica final que se decidió en la prórroga, los jugadores de Senegal amagaron con el boicot en protesta por las decisiones arbitrales al final del partido y llegaron a abandonar el campo, pero regresaron a instancias de su capitán, Sadio Mané.

La selección senegalesa acabó venciendo en la prórroga por 0-1 con gol de Pape Gueye, pero el abandono del campo fue protestado por Marruecos, que reclamó ante la CAF. La decisión de este martes le otorga el título de campeón por 3-0 en una decisión que a buen seguro traerá cola.