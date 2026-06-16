Irak - Noruega, en directo hoy el partido del grupo I del Mundial 2026

Irak y Noruega regresan a un Mundial 40 y 28 años de ausencia, respectivamente. Dos selecciones que han clasificado con dos panoramas distintos: el equipo asiático terminó en tercer lugar en el grupo B de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), lo que los llevó a disputar la repesca internacional, donde derrotaron a Bolivia 2-1. En cambio, el equipo nórdico finalizó como líder de su grupo, con un pleno de puntos, superando a selecciones como Italia y con una diferencia de goles de +35.

La selección iraquí es dirigida por el técnico australiano Graham Arnold; desde su llegada en mayo de 2025, Irak registra 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 16 partidos. Este proceso incluyó una sólida etapa inicial en Asia, la participación en la Copa Árabe 2025 y la histórica clasificación al Mundial 2026. Los "Leones de Mesopotamia" son la octava plantilla más valiosa de la AFC, valorada en 21 millones de euros, y su jugador más valioso es el extremo del Nashville, Ahmed Qasem.

Por su parte, Noruega cuenta con una selección repleta de estrellas, entre las que destacan; el delantero del Manchester City, Erling Haaland; el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, los defensas Julian Ryerson y Kristoffer Ajer, así como el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth. La selección nórdica es la novena plantilla más cara de todo el mundo y apunta a ser una de las revelaciones en este Mundial.

Haaland habló sobre el regreso de Noruega a una Copa del Mundo 28 años después : "No sé si se le puede llamar historia o cómo se quiera llamar, pero Noruega nunca se había clasificado desde que yo nací; por eso, poder lograrlo es algo realmente importante para mí y haré todo lo que pueda para que suceda."

Noruega e Irak están en el mismo grupo que Senegal y Francia. El delantero noruego compartió su opinión sobre los rivales: "Cada partido va a ser complicado, y siempre hay equipos en el Mundial que sorprenden. Recuerden lo que hizo Arabia Saudí contra Argentina; a veces, pueden lograr cosas increíbles."