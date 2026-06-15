Francia - Senegal: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este martes 16 de junio, a las 21:00 horas (hora peninsular) las selecciones de Francia y Senegal del Grupo I del Mundial 2026 se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, un duelo directo entre los combinados llamados a liderar este grupo, en el que también han quedado encuadradas Irak y Noruega.

Francia confía en volver a hacer historia en esta edición, alzándose con la que sería su tercera estrella, tras las de 1998 y 2018, todo ello tras haber alcanzado la final de la Copa Mundial en cuatro de las últimas siete citas disputadas, la última, en 2022, donde se llevó finalmente el triunfo Argentina. De llegar al último encuentro, se convertiría en la tercera selección en alcanzar el hito de llegar a tres finales consecutivas, junto con Alemania y Brasil. Senegal, por su parte, disputará su cuarto Mundial, el tercero consecutivo y su objetivo es pasar de cuartos de final, donde quedó apeada en 2002, su mejor cita mundialista hasta la fecha.

Ambas selecciones llegan al Mundial con buenos números de la fase de clasificación, ya que pueden presumir de no haber perdido ningún partido. Francia ganó cinco de los seis disputados y Senegal lideró su grupo por delante de RD Congo. Sin embargo, en los últimos encuentros preparatorios, el combinado africano ha dejado dudas en cuanto a su nivel, tras perder por 3-2 ante EEUU y empatar a cero con Arabia Saudí en el último amistoso. Francia por su parte, tampoco arrancó con buen pie, perdiendo por 1-2 contra Costa de Marfil. Su último partido, contra Irlanda del Norte terminó con hat trick de Michael Olise.

Los jugadores de la selección francesa celebran el gol de Michael Olise en el encuentor contra Irlanda del Norte preparatorio para el Mundial 2026EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Francia, a por su tercera estrella El seleccionador francés Didier Deschamps podrá contar para este partido con todos sus jugadores convocados, en forma para el Mundial. Solo era duda a priori el defensa Saliba, que llegó con molestias a la concentración, pero que ya disputó minutos en el partido contra Irlanda del Norte. También estará a disposición del técnico el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, pese a la lesión que ha arrastrado en los últimos meses. Al hilo de las dudas que provocaba su presencia en el once de Les Bleus, el seleccionador ha sido rotundo en los últimos días: “Siempre he pensado, y sigo pensando hoy, que la selección francesa es más fuerte con él en el equipo”. Francia destaca especialmente por su potencial ofensivo con figuras como Dembelé, Michael Olise, Désiré Doué o Rayan Cherki. En la defensa, Deschamps no tiene menos calidad. De hecho, el combinado galo destaca por su rotundidad atrás con nombres como Dayot Upamecano o el propio Sabala. La selección de Senegal terminó su preparación para el Mundial 2026 empatando a cero con Arabia SaudíRonald Cortes/Getty Images/AFP

Sadió Mané liderará a Senegal En cuanto a Senegal, llega motivada y rabiosa, tras haber perdido en los despachos la Copa de África que ganó en el terreno de juego el pasado mes de enero, en favor de Marruecos. Para su entrenador, Pape Thiaw, será su primera Copa del Mundo, y para dar la sorpresa ha preparado un equipo sólido en defensa y muy rápido en el ataque en el que sobresale Sadio Mané, el delantero del Al-Nassr de la liga de Arabia Saudí, criado futbolísticamente en el Liverpool. Junto a él destacan otros nombres como el defensa Kalidou Koulibaly, actualmente también en la liga saudí o Moussa Niakhaté, convertido en pilar de la zaga de Los leones de Taranga, como se conoce al conjunto africano. Bajo los palos, otro viejo conocido de los aficionados europeos: Edouard Mendy.