Ghana somete en el 95 a una Panamá que se complica la vida
- Un solitario gol de Caleb Yirenkyi a pase de Asante da los tres puntos a Ghana en el descuento
- Sigue la actualidad del Mundial en RTVE.es
Ghana suma en su debut mundialista ante una Panamá con la pólvora mojada. El conjunto de Carlos Queiroz supo sobreponerse y llevarse los tres puntos en su debut mundialista.
Un inicio igualado
Cuando la defensa supera el ataque se da un partido más para el disfrute de los entrenadores que de los aficionados. Un único gol ghanés pone por delante a los 'black stars' y deja en una difícil situación a Panamá que tendrá que sumar puntos ante Croacia e Inglaterra.
Panamá salía al estadio de Toronto más suelto y confiado que sus rivales africanos. No tardó en crear peligro en la portería de los ‘black stars’. En el minuto dos de partido Waterman remataba un balón cruzado que salvaba Ati milagrosamente.
Parecía que se venía un chaparrón de la ‘marea roja centroamericana’ pero la falta de fluidez y de precisión panameñas lastraron el ataque americano. Tras los primeros veinte minutos del encuentro, Ghana fue encontrando su sitio, llegando poco a poca al área panameña. Quedaba así un partido muy parejo en el que Panamá controlaba el juego sin crear demasiado peligro en el área africana.
Ante una defensa más acertada que el ataque, el conjunto de Thomas Christiansen buscó balones largos que penetraron en la potente defensa ghanesa. Conseguían con ello una ocasión clara en la que Christian Martínez era derribado en el área pequeña. Un contacto que el colegiado sueco Glenn Nyberg consideró insuficiente para castigar con la pena máxima.
Más de lo mismo
Tras el descanso, la dinámica del partido se mantenía. Pocos cambios en el juego y sólo uno en los equipos. Se marchaba lesionado Lawrence Ati y daba entrada a Benjamin Asare. El equipo americano seguía empujando en base a la posesión del balón. Mientras Ghana buscaba ataques demasiado directos que en alguna ocasión ponía en problemas al arquero panameño Mosquera.
Se lo creía Panamá que se acercaba cada vez con más peligro hasta el minuto 59 donde, otra vez, Christian Martínez se plantaba en el lateral del área pequeña para estrellar un empeinazo al lateral de la red.
Una estrella centrada en defender
Ya en su última fase, los ’black stars’ mostraron el peligro atacante que tienen en su arsenal. Las peligrosísimas arrancadas del delantero del City, Antoine Semenyo pusieron en peligro un empate que sólo Jiovany Ramos pudo evitar con una entrada magistral.
Empezaba a creérselo el conjunto de Carlos Queiroz que conseguía mantener el esférico con llegadas cada vez más claras. Rozaban el uno a cero con el cabezazo de Adjey que se escapaba a pocos centímetros del palo.
Ante el miedo a perder el punto del empate, ambos equipos se centraron en mantener su portería intacta. Una estrategia que beneficio a una Panamá que conseguía frenar el ímpetu de Ghana.
Final movidito
Parecía que el partido terminaría en empate pero en los últimos minutos del partido, una arrancada por la banda de Asante desbordaba las líneas defensivas para meter un pase de la muerte que Yirenkyi sólo tuvo que empujar. Metía así el primer y único gol del encuentro.
En la última del partido, una falta lateral para Panamá que acababa en las manos de Asare provocaba una tangana fruto de la frustración panameña que veía como este grupo L se le ponía realmente complicado.