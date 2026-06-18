Ghana somete en el 95 a una Panamá que se complica la vida

Ghana suma en su debut mundialista ante una Panamá con la pólvora mojada. El conjunto de Carlos Queiroz supo sobreponerse y llevarse los tres puntos en su debut mundialista.

Un inicio igualado

Cuando la defensa supera el ataque se da un partido más para el disfrute de los entrenadores que de los aficionados. Un único gol ghanés pone por delante a los 'black stars' y deja en una difícil situación a Panamá que tendrá que sumar puntos ante Croacia e Inglaterra.

Panamá salía al estadio de Toronto más suelto y confiado que sus rivales africanos. No tardó en crear peligro en la portería de los ‘black stars’. En el minuto dos de partido Waterman remataba un balón cruzado que salvaba Ati milagrosamente.

Parecía que se venía un chaparrón de la ‘marea roja centroamericana’ pero la falta de fluidez y de precisión panameñas lastraron el ataque americano. Tras los primeros veinte minutos del encuentro, Ghana fue encontrando su sitio, llegando poco a poca al área panameña. Quedaba así un partido muy parejo en el que Panamá controlaba el juego sin crear demasiado peligro en el área africana.

Ante una defensa más acertada que el ataque, el conjunto de Thomas Christiansen buscó balones largos que penetraron en la potente defensa ghanesa. Conseguían con ello una ocasión clara en la que Christian Martínez era derribado en el área pequeña. Un contacto que el colegiado sueco Glenn Nyberg consideró insuficiente para castigar con la pena máxima.