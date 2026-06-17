Austria - Jordania, en directo hoy el partido del grupo J del Mundial 2026

Las selecciones de Austria y Jordania disputan este miércoles 17 de junio el segundo partido del grupo J del Mundial 2026 en el Estadio de la Bahía de San Francisco en la primera ocasión en la que el combinado europeo se mide a un conjunto de la AFC en una Copa del Mundo de la FIFA.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick afronta su octava participación en una cita mundialista tras clasificarse primera de su grupo de la UEFA por delante de Bosnia mientras los jordanos debutan en la competición y aspiran a convertirse en el primer equipo de la AFC en superar la fase de grupos tras Arabia Saudí en 1994.

Austria aspira a romper su racha negativa de victorias en una Copa del Mundo con 1 triunfo en sus últimos 9 encuentros, desde Italia 1990 ante Estados Unidos (2-1) en su trigésimo partido en el un Mundial, donde firmó su mejor clasificación histórica con un tercer puesto en 1954.

Junto a Corea del Sur y Australia, Jordania es una de las tres selecciones de la AFC en jugar la Copa del Mundo 2026 manteniéndose invicta fuera de casa tras 4 victorias y 4 empates aotando 32 goles en fase de clasificación con Ali Olwan como máximo artillero.

En el bando austriaco, Marko Artaunovic marcó el doble de goles (8) que cualquier otro jugador austriaco, y junto a Marcel Sabitzer es el único que ha disputado los últimos tres grandes torneos con su selección - EURO 2020, EURO 2024 y Mundial 2026-.

En 2023, el combinado de Jordania dirigido actualmente por el marroquí Jamal Sellami se proclamó subcampeón de Asia tras caer en la final ante la anfitriona Catar (3-1).

El partido comienza a las 06:00 horas del miércoles 17 de junio de 2026 y será dirigido por el árbitro mauritano Dahane Behida.