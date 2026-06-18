Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México el 25 de junio durante su viaje al Mundial
- El rey visitará Guadalajara finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay
- El viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales tras meses de tensión
El rey Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México durante su viaje al Mundial, según han confirmado fuentes de la Casa Real a RTVE. El monarca viajará a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la selección de Uruguay el viernes 26 de junio y hará una escala el jueves 25 en la capital para atender la invitación mexicana y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional.
Sheinbaum adelantó hace dos días que este encuentro "era posible", aunque no especificó qué día podría producirse. El rey realizará este viaje, que se enmarca en un contexto de normalización de las relaciones bilaterales, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Felipe VI aceptó en marzo la invitación a asistir al Mundial que le había formulado la presidenta, según informó la Casa Real, pese a que Sheinbaum no le invitó en 2024 a su toma de posesión. De hecho, el Gobierno español, que sí estaba invitado, no acudió al evento como respuesta a la "inaceptable" exclusión del jefe del Estado. Sheinbaum confirmó la invitación al evento deportivo, pero aseguró que también se la había trasladado a otros países con los que no mantiene relaciones.
Nueva etapa en las relaciones
El encuentro supone un paso más en el acercamiento entre ambos países, tras años marcados por la tensión derivada de las reclamaciones de perdón por parte de México por los abusos durante la conquista. A su llegada al poder, Sheinbaum exigió disculpas a España, lo que derivó en una serie de intercambios que se calmaron durante la cumbre España-Brasil en Barcelona, cuando tanto la presidenta mexicana como su homólogo español, Pedro Sánchez, negaron una crisis diplomática.
Las relaciones empezaron a enfriarse en 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) hizo público que pidió por carta al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco que se disculpasen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México. El Gobierno de España respondió lamentando "profundamente" que se hiciese pública la misiva y rechazando su contenido "con toda firmeza".
En 2024, cuando Sheinbaum inició su mandato, aludió a esa carta durante su primera rueda de prensa matinal, y desató una crisis al no invitar al monarca español a su toma de posesión. Después, tras largos meses de distanciamiento, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció en marzo de este año el "dolor e injusticia" provocados por España a los "pueblos originarios mexicanos".
Poco después, fue Felipe VI quien hizo un gesto de acercamiento y reconoció "abusos y controversias éticas" durante la colonización. El anuncio del encuentro entre Sheinbaum y el rey llega un mes después de la controvertida visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, que fue muy criticada por el Gobierno mexicano por su defensa de la conquista española.