Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México el 25 de junio durante su viaje al Mundial

El rey Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en Ciudad de México durante su viaje al Mundial, según han confirmado fuentes de la Casa Real a RTVE. El monarca viajará a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la selección de Uruguay el viernes 26 de junio y hará una escala el jueves 25 en la capital para atender la invitación mexicana y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional.

Sheinbaum adelantó hace dos días que este encuentro "era posible", aunque no especificó qué día podría producirse. El rey realizará este viaje, que se enmarca en un contexto de normalización de las relaciones bilaterales, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Felipe VI aceptó en marzo la invitación a asistir al Mundial que le había formulado la presidenta, según informó la Casa Real, pese a que Sheinbaum no le invitó en 2024 a su toma de posesión. De hecho, el Gobierno español, que sí estaba invitado, no acudió al evento como respuesta a la "inaceptable" exclusión del jefe del Estado. Sheinbaum confirmó la invitación al evento deportivo, pero aseguró que también se la había trasladado a otros países con los que no mantiene relaciones.