Sheinbaum ve "probable" una reunión con Felipe VI en Ciudad de México durante su viaje al Mundial
- Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay
- Sería un nuevo gesto de acercamiento tras años de controversias por las reclamaciones de abuso en la conquista
Una reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI es "probable" en Ciudad de México cuando el monarca viaje a ver a la Selección española en el Mundial, según la dirigente norteamericana.
"Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar", ha adelantado Sheinbaum ante la prensa, sin especificar día ni lugar de encuentro.
Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay. El partido de la fase de grupos se celebrará en la ciudad de Guadalajara en la noche del día 26 (madrugada del día 27 en España). De producirse el encuentro, se daría un nuevo paso en la normalización de relaciones entre ambos países tras años de controversias por las reclamaciones mexicanas de abuso de España en la conquista.
El rey aceptó en marzo la invitación a asistir al Mundial que le había formulado la presidenta, según informó la Casa Real, pese a que no le invitó en 2024 a su toma de posesión. El Gobierno de España, de hecho, no acudió al evento ante lo que consideró una "inaceptable" exclusión de su jefe del Estado. Sheinbaum, por su parte, confirmó la invitación al evento deportivo, aunque matizó que también lo había tenido con todos los países con los que México mantiene relaciones.
De los encuentros con Sánchez y Albares al viaje fallido de Ayuso
Esta cercanía representa una nueva etapa en las relaciones entre México y España, después de que atravesaran un periodo de distanciamiento cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) envió una carta a Felipe VI en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.
Aunque la disculpa oficial no llegó a ofrecerse, el rey español reconoció en marzo en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, una declaración bien recibida por el Gobierno de México.
Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.
En las últimas semanas, además, han visitado México el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quienes se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional para destacar la revitalización de las relaciones bilaterales. También a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién incluyó eventos en honor al conquistador Hernán Cortes —que fue cancelado—, entre otros, que motivaron la protesta de grupos sociales. Finalmente, suspendió la parte final de su viaje ante acusaciones de boicot a la dirigente mexicana.