Sheinbaum ve "probable" una reunión con Felipe VI en Ciudad de México durante su viaje al Mundial

Una reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI es "probable" en Ciudad de México cuando el monarca viaje a ver a la Selección española en el Mundial, según la dirigente norteamericana.

"Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar", ha adelantado Sheinbaum ante la prensa, sin especificar día ni lugar de encuentro.

Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay. El partido de la fase de grupos se celebrará en la ciudad de Guadalajara en la noche del día 26 (madrugada del día 27 en España). De producirse el encuentro, se daría un nuevo paso en la normalización de relaciones entre ambos países tras años de controversias por las reclamaciones mexicanas de abuso de España en la conquista.

El rey aceptó en marzo la invitación a asistir al Mundial que le había formulado la presidenta, según informó la Casa Real, pese a que no le invitó en 2024 a su toma de posesión. El Gobierno de España, de hecho, no acudió al evento ante lo que consideró una "inaceptable" exclusión de su jefe del Estado. Sheinbaum, por su parte, confirmó la invitación al evento deportivo, aunque matizó que también lo había tenido con todos los países con los que México mantiene relaciones.