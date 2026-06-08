La presidenta de México deja la puerta abierta a una reunión con Felipe VI durante el Mundial

En medio de un acercamiento entre México y España tras años de tensiones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado este lunes la puerta abierta a un encuentro con el rey Felipe VI durante la visita del monarca al país para ver el partido de la selección española contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol.

"Sí a Jalisco, por lo pronto sí se tiene confirmado (la presencia de Felipe VI). Estamos viendo para ver si nos reunimos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum no quiso aclarar si el encuentro finalmente tendrá lugar, ni en qué lugar, pero no descartó esa posibilidad en el marco del torneo deportivo, del que México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.