La presidenta de México deja la puerta abierta a una reunión con Felipe VI durante el Mundial
- "Estamos viendo para ver si nos reunimos", dijo Claudia Sheinbaum sobre un hipotético encuentro con el rey en México
- Felipe VI acudirá a Guadalajara a ver el partido entre España y Uruguay el 26 de junio
En medio de un acercamiento entre México y España tras años de tensiones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado este lunes la puerta abierta a un encuentro con el rey Felipe VI durante la visita del monarca al país para ver el partido de la selección española contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol.
"Sí a Jalisco, por lo pronto sí se tiene confirmado (la presencia de Felipe VI). Estamos viendo para ver si nos reunimos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.
Sheinbaum no quiso aclarar si el encuentro finalmente tendrá lugar, ni en qué lugar, pero no descartó esa posibilidad en el marco del torneo deportivo, del que México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.
Acercamiento bilateral
Las relaciones entre ambos países atraviesan lo que la propia Sheinbaum calificó hace algunas semanas como "un momento distinto", tras un periodo de distanciamiento ante la falta de respuesta "individual" del monarca a una carta del anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que en 2019 reclamó una disculpa por los abusos durante la Conquista.
Tras este episodio, y en un gesto diplomático inédito, Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión porque consideraba que la falta de respuesta suponía "un agravio" no solo hacia López Obrador, sino "al pueblo de México".
Sin embargo, en los últimos meses, las autoridades españolas realizaron gestos de acercamiento para tratar de reconducir el vínculo bilateral, que Sheinbaum ha considerado como una "respuesta", primero por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "reconociendo que hubo abusos y que había que analizar ese periodo" y luego por parte del rey, que "también dijo que había habido abusos".
Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.
Por su parte, Casa Real confirmó el pasado mes de mayo la asistencia de Felipe VI al partido entre España y Uruguay tras haber recibido "con agrado" la invitaciónpor parte de la presidenta Sheinbaum y aclaró que esta se había producido antes de que el Rey se pronunciara sobre los abusos cometidos durante la Conquista de América.