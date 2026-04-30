Albares destaca la "buena salud" de la relación con el Gobierno de Sheinbaum y México habla de una "nueva etapa"

Las relaciones entre España y México gozan de "buena salud" tras la crisis de los últimos años por los agravios de la conquista de América . Así lo ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, José Manuel Albares, tras un "viaje con total normalidad" a la nación norteamericana, donde se ha reunido con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"México es para España un país hermano con el que desea mantener un diálogo y una cooperación constante en beneficio de nuestros dos pueblos. Por eso he venido hoy aquí, por eso España está aquí hoy, para trabajar juntos en seguir estrechando esos vínculos forjados por una hermandad histórica sustentada en unos valores comunes que miran hacia el futuro", ha dicho Albares en un discurso —y después en la red social X— junto a su homólogo mexicano Roberto Velasco, quién ha hablado, por su parte, de una "nueva etapa" con España.

"Cuenten con nosotros para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa", ha especificado Velasco para escenificar, posteriormente, el acercamiento en la firma conjunta del Acta de la Comisión Binacional España-México.

La gira de dos días del ministro español en el país no solo ha servido para "estrechar" los lazos culturales entre ambas naciones, sino también para que Albares entregara en mano a Sheinbaum su invitación, en nombre del rey Felipe, a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el próximo noviembre en Madrid. El encuentro, al que la presidenta mexicana aún no ha confirmado su asistencia, pretende reunir a los representantes de diversos países de la zona, entre ellos, también a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Encuentros con empresarios y exposiciones, los otros actos del ministro En el encuentro con periodistas en la residencia del embajador español en México, Albares ha remarcado la "excelente, cálida y afectuosa acogida" así como "los encuentros francos y amistosos". "Es difícil encontrar en el planeta dos países con una relación tan estrecha y fraternal como España y México. Hoy el canciller ha dicho que este viaje es una nueva gran etapa en las relaciones bilaterales entre México y España, yo lo he constatado desde el primer minuto, en la audiencia con la presidenta", ha agregado. Sheinbaum ha recibido en el Palacio Nacional de Ciudad de México a Albares, apenas unos días después de su reunión con el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez. 01.17 min Sánchez y Sheinbaum normalizan la relación entre España y México tras años de fricciones Albares comenzó su visita oficial el martes con un encuentro con empresarios y una reunión en la Cámara de Comercio de España en México. Posteriormente, ya el miércoles, realizó una ofrenda floral ante la tumba de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940 que acogió en el país a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil. Además, el jefe de la diplomacia española inauguró la exposición ‘La mitad del mundo’ y participó en diversos actos en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Nacional de Antropología, galardonado en 2025 con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.