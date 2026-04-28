Albares invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana en Madrid
- El titular de Exteriores ha confirmado el ofrecimiento en una reunión con su homólogo de República Dominicana
- La XXX Cumbre Iberoamericana se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que invitará a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se producirá en Madrid en noviembre. Así lo ha confirmado en una reunión con el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en la que ha sido la segunda parada de su gira por Latinoamérica.
En unas declaraciones en los medios, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la invitación a la mandataria venezolana a la cumbre, a lo que ha respondido que en estos momentos "se dirigen a todos los países" y que invitarán a quienes tienen la representación internacional de cada país, como ha ocurrido otros años: "Esta cita no va a ser distinta".
La Cumbre Iberoamericana de Madrid se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre bajo el lema Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo.
Delcy Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos. Actualmente la Unión Europea le mantiene una sanción que le impide entrar en Europa, aunque España sostiene que existen excepciones a esta restricción.
República Dominicana, un país "hermano"
En su reunión con su homólogo dominicano, Albares ha destacado las extraordinarias relaciones con un país al que considera como "hermano", y ha alegado que España es el primer inversor en estos momentos en la República Dominicana, con 1.086 millones de dólares de inversión extranjera directa; uno de los primeros exportadores y también uno de los principales emisores de turistas: "Más de 200.000 españoles viajan cada año aquí", ha dicho en una comparecencia de prensa junto a Roberto Álvarez. El jefe de la diplomacia española ha asegurado que desde el Ejecutivo de su país "van a seguir reforzando los lazos comerciales y de inversión" con la nación caribeña.
El ministro español llegó el lunes al país dominicano procedente de Puerto Rico y tiene previsto este mismo martes viajar a México. Albares se ha desplazado acompañado de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán.
Antes de su encuentro con el canciller dominicano, Albares visitó un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) para reforzar la atención integral a víctimas de violencia de género en el país, el segundo de la región con mayor tasa de asesinatos contra las mujeres.