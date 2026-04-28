Albares invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que invitará a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se producirá en Madrid en noviembre. Así lo ha confirmado en una reunión con el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en la que ha sido la segunda parada de su gira por Latinoamérica.

En unas declaraciones en los medios, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la invitación a la mandataria venezolana a la cumbre, a lo que ha respondido que en estos momentos "se dirigen a todos los países" y que invitarán a quienes tienen la representación internacional de cada país, como ha ocurrido otros años: "Esta cita no va a ser distinta".

La Cumbre Iberoamericana de Madrid se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre bajo el lema Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo.

Delcy Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos. Actualmente la Unión Europea le mantiene una sanción que le impide entrar en Europa, aunque España sostiene que existen excepciones a esta restricción.