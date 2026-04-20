Delcy Rodríguez pide a los líderes de Estados Unidos y de Europa que pongan fin a las sanciones
- La mandataria expresa que su país no está pidiendo limosnas, sino "reclamando sus derechos"
- Hace estas declaraciones en el inicio de la peregrinación nacional que se extenderá hasta el 1 de mayo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que ha convocado para exigir el fin de estas medidas contra el país.
"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", ha clamado tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, ha expresado que su país no está pidiendo limosnas, sino "reclamando sus derechos". "Y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación", ha asegurado en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Peregrinación contra las sanciones
La peregrinación, que tiene tres rutas, se extenderá hasta el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.
Además de Zulia, la movilización comenzó en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), con la presencia del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la región de Amazonas (sur, limítrofe con el país andino y Brasil), donde estuvo el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.
EE.UU., la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y el Reino Unido -que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020- han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años. Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y han mantenido a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.
presunta colaboración con la inteligencia ucraniana
En Venezuela Organizaciones sindicales, estudiantiles y
trabajadores públicos han marchado hacia el Palacio Presidencial de
Miraflores para exigir al
gobierno de Delcy Rodríguez que aumente el salario base congelado desde 2022
¡Y no! ¡Y no
de trabajadores públicos en pie de guerra en Caracas han exigido..
la subida del salario mínimo.
130 bolívares al mes desde el 2022, unos 30 centavos
de dólar un salario que mejoran hasta los 150 dólares con bonos y otros pagos
en detrimento
de un sueldo digno convocados por sindicatos y apoyados por los
estudiantes, se han marchado hacia el Palacio de
Miraflores
el pueblo ya no aguanta más a esta penuria que lo puesto a vivir a esta
miseria durante la marcha han reivindicado
también derechos políticos.
Unas elecciones libres, democráticas, van a
tensión se ha disparado cuando los manifestantes se agolpaban en una
reinstitucionalizar nuevamente nuestro país.
Tenemos los presos políticos
Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno es licente.
¡Demos ayuda ya!
calle bloqueada por los antidisturbios que les impedían el paso hacia el
Palacio Presidencial de Miraflores
Este miércoles la presidenta interina anunciaba
un aumento responsable del salario de los trabajadores a partir del 1 de
mayo, sin especificar cuánto subirá
Pese al alivio, persisten restricciones estructurales al petróleo y a la financiación plena del Estado venezolano, continúan congelados o bajo control fondos y bienes del país en el exterior y se mantienen sanciones individuales contra parte de la élite chavista. Rodríguez tiene previsto compartir un mensaje con "todas las familias" venezolanas a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este domingo.