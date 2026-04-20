Delcy Rodríguez pide a los líderes de Estados Unidos y de Europa que pongan fin a las sanciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que ha convocado para exigir el fin de estas medidas contra el país.

"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", ha clamado tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, ha expresado que su país no está pidiendo limosnas, sino "reclamando sus derechos". "Y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación", ha asegurado en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).