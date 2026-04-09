Delcy Rodríguez anuncia en medio de las protestas en Venezuela que incrementará los salarios el 1 de mayo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable", ha indicado la líder chavista en un mensaje a la nación de casi media hora cuya transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha fallado brevemente debido a un corte de luz.

Rodríguez ha confirmado que el pasado marzo se incrementó de 160 a 190 dólares un ingreso conformado por dos bonificaciones que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.

Crecimiento productivo en hidrocarburos y minería La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, ha asegurado que se prevé mejorar los salarios "en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos". "Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos", ha agregado.