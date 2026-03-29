Maduro y su mujer llaman a la paz y la unión de Venezuela en su primer mensaje tras su captura: "Estamos firmes y serenos"

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han llamado a la paz y a la unión nacional, a la vez que han dicho estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario venezolano.

En el texto, han asegurado estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y han agradecido el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También han dado las gracias a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y han reconocido la capacidad para mantener la unidad dentro del país.