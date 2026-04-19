La Embajada de Venezuela pide disculpas por los cánticos racistas de Baute en el acto de Corina Machado en Madrid
- Baute alentó a los miles de asistentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta, Delcy Rodríguez
- La Embajada lo califica de "discurso de odio" y "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo"
La Embajada de Venezuela en Madrid ha pedido perdón por los cánticos racistas y las declaraciones de Carlos Baute que tuvieron lugar en el acto de la líder opositora venezolana María Corina Machado celebrado este sábado en la capital de España.
"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado.
En momentos previos a la aparición de Machado en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La Embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo".
Además, el comunicado señala que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos".
La legación ha recordado que Venezuela es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas", y que cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" representa, a su juicio, "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".
Machado rechaza los cánticos racistas de algunos de sus seguidores
La propia Corina Machado ha expresado su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores. "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza", ha dicho en una entrevista con Efe.
"Nosotros planteamos un proceso de sanación y de rencuentro que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivir libremente en base a sus ideas", ha añadido. En consecuencia, "por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza".
También el Gobierno de Venezuela ha criticado estos hechos, que el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha calificado de "terribles". Durante un acto en el estado Táchira, Cabello ha dicho que se trata de una "campaña de odio que tiene que cesar", y ha llamado a dejar de lado las posiciones extremas "y sumar en pro de la nación".
María Corina Machado ha visitado este fin de semana Madrid en le marco de su recorrido por diversas capitales europeas para recabar apoyo internacional.
En España, Machado ha recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Llave de Oro de la capital española, además de reunirse públicamente con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Santiago Abascal, líder de Vox.
Con carácter privado, ha mantenido un encuentro con el expresidente socialista Felipe González y el expresidente 'popular' José María Aznar, pero ha rehusado ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.